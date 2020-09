«Il delicato momento storico che abbiamo vissuto e che stiamo ancora attraversando - dicono la presidente della Provincia Moira Canigola e il vice Stefano Pompozzi rivolgendosi agli studenti - chiede a tutti noi un senso civico e di responsabilità maggiori. Affrontate questo nuovo anno con una meritata fiducia nella guida educativa dei dirigenti, dei docenti e del personale scolastico che, tra molte difficoltà, svolgono un ruolo rilevantissimo ed insostituibile per la vostra crescita. La scuola non è un mero luogo dove acquisire competenze e potenziare le abilità, bensì è un luogo di scambio e di crescita culturale dove il confronto con l'altro permette di diventare donne e uomini liberi ed autonomi, cittadine e cittadini responsabili, capaci di manifestare ed esprimere le proprie idee ed opinioni nel rispetto di se stessi e degli altri. Diversi sono i progetti formativi che Provincia svilupperemo. Vi ricordiamo, a questo proposito, che l'Osservatorio permanente sui disturbi dell'apprendimento si interesserà non solo dei disturbi dell'apprendimento ma anche degli altri bisogni educativi speciali mentre il progetto Gener(Y)Action, che guarda alla vostra formazione futura e al vostro ingresso nel mondo del lavoro, fornirà strumenti e risorse necessarie alla crescita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA