Il Covid-19 non frena i visitatori

LE REGOLE

FERMO Non fosse stato per le mascherine, i dispenser con il gel sui tavoli e i nastri davanti alle bancarelle, sarebbe stato un normale giovedì d'estate. Un giovedì di mercatino. I visitatori non si sono fatti scoraggiare dalle limitazioni anti-Covid. Sono tornati in centro, a fare su e giù. C'erano anche i primi turisti, arrivati dritti dalla spiaggia. Si avvicinano, guardano. Sembrano un po' intimoriti. Pare quasi abbiano paura ad avvicinarsi. Aspettano un segno dagli espositori. Che fanno sì con la testa da dietro le mascherine. Le portano quasi tutti, anche se di pomeriggio, col caldo, non è il massimo. Di sera, il fastidio si sopporta meglio. Meno ligi alle regole i visitatori. Passeggiano, salutano quelli che incontrano e che conoscono, ma solo in parte hanno il viso coperto. In viale Vittorio Veneto si cammina su due sensi di marcia in giù da un lato in su dall'altro per evitare che la gente si incroci. In giro, appesi, ci sono i cartelli che ricordano le regole da seguire. In piazza le bancarelle sono meno del solito. Tra lo spazio tra gli espositori e quello dei locali che si sono allargati, la sensazione è che possa entrarci molta più gente. Che arriva, soddisfatta e quasi sollevata. «Pensavo che quest'anno avrei dovuto rinunciarci dice una ragazza , sono molto affezionata al mercatino. Per me è un appuntamento imperdibile». Fa la spola tra piazza, piazzale Azzolino e via Veneto, Bibi Iacopini. Il volto instancabile della manifestazione estiva si assicura che tutto fili liscio. C'è anche il sindaco Paolo Calcinaro. «Sono convinto che avremo una bella affluenza. In contesti non a rischio come questo commenta c'è voglia di normalizzazione. È uno dei pochi appuntamenti ad oggi confermati, cercheremo di viverlo e farlo vivere al meglio». I musei sono aperti. C'è chi ne approfitta per una visita. All'ora di cena locali e ristoranti si riempiono. Il passeggio riprende che è buio.

