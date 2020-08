IL CONSERVATORIO

FERMO Da qualche giorno l'aria del centro storico è tornata a riempirsi di musica. Quella degli studenti del Conservatorio Pergolesi che ha riaperto le porte ai suoi giovani musicisti. Dal 1° agosto sono ricominciate le esercitazioni, consentite dal ministero. Già dai primi di giugno, però, il conservatorio aveva in parte ripreso le sue attività. Gli allievi hanno potuto sostenere gli esami in presenza e diplomarsi davanti agli insegnanti. «È andata molto bene. È stato emozionante rivedersi di persona e fare musica dal vivo dopo tanto tempo. Oltre alle norme nazionali spiega il direttore del Pergolesi, Nicola Verzina , abbiamo applicato anche un nostro protocollo redatto dal responsabile per la sicurezza e dal medico competente, a cui si sono dovuti attenere tutti quelli che sono entrati in conservatorio». Quindi: misurazione della temperatura all'entrata, distanziamento, mascherine e gel disinfettante.

L'istituto ha anche comprato dei pannelli di plexiglass da posizionare davanti agli studenti che suonano strumenti a fiato. «Abbiamo svolto diversi esami in presenza fa sapere Verzina , di strumento, in gruppo e di musica d'insieme. Online abbiamo mantenuto solo gli esami teorici». I diplomi accademici sono stati divisi in due sessioni: a giugno, per recuperare quelli saltati ad aprile, e a luglio. Pochi giorni fa, gli studenti hanno potuto tornare a esercitarsi nelle aule del conservatorio. Continueranno a farlo, di mattina, fino al 12 settembre. Man a mano viene stilato un calendario, per tenere il conto di chi entra e monitorare le presenze. Fino a fine ottobre i giovani musicisti potranno sostenere gli esami e recuperare le sessioni perse. La penultima settimana di settembre si terranno gli esami di ammissione. Poi comincerà il nuovo anno accademico, che sarà fatto di lezioni in presenza e a distanza.

«Speriamo di tornare alla quasi normalità spiega il direttore e di riprendere tutte le attività. L'unico problema saranno le lezioni collettive che vedono la presenza di molti studenti. Per questo, quelle teoriche pensiamo di farle ancora a distanza, mentre riprenderemo in presenza quelle strumentali, anche di gruppo». Ormai da quattro anni, il conservatorio deve fare i conti con seri problemi di spazio, che in questo periodo si fanno sentire ancora di più. Il piano fiati non è ancora stato sistemato e continua a essere chiuso da dopo il terremoto. Otto aule in tutto che adesso varrebbero come oro.

«Il lockdown dice Verzina ha ritardato ulteriormente i lavori. La Provincia ci aveva promesso di farli in estate e che all'inizio dell'anno accademico ci avrebbe riconsegnato le aule. Per noi il problema permane. Siamo in grande difficoltà». Per fare spazio alle lezioni, gli uffici delle segreterie sono stati trasferiti nel chiostro dei carmelitani. Le stanze, liberate, sono state trasformate in aule per la musica. Dopo il lungo periodo di stop forzato, da poco gli allievi hanno ripreso ad esibirsi in pubblico, allietando le cene in piazza del Popolo e la Notte romantica a Torre di Palme. «Per gli studenti chiosa il direttore del conservatorio è importante, perché riescono a conciliare l'attività didattica con quella artistica, e professionalizzante, perché sono proiettati da subito su un palcoscenico lavorativo».

