Il Comune di Pedaso riapre solo a metà I contagi salgono a 3

L'EMERGENZA

PEDASO Apertura degli uffici comunali. Test negativi per la maggior parte dei dipendenti. In seguito a un caso di positività il Comune è stato chiuso per un giorno. Un atto dovuto, come l'ha definito il sindaco Vincenzo Berdini: la chiusura temporanea è stata necessaria per permettere la sanificazione dei locali e attendere l'esito dei tamponi. A sottoporsi al controllo i membri della giunta e tutti i dipendenti. Quello che preoccupava maggiormente il sindaco erano gli esiti dei dipendenti di segreteria e Ufficio tecnico, all'interno del quale vi sono 3 dipendenti; l'ufficio è sempre molto frequentato da parte del pubblico. Al primo caso di positività si è aggiunto un dipendente che si trovava già in malattia ed è risultato positivo al test e una terza persona che non risulta dipendente a tutti gli effetti, essendo uno stagista. Dunque i casi sono in tutto tre. Come ha dichiarato Berdini, se il caso risultato positivo avesse dichiarato di aver avuto contatti assidui e frequenti con gli altri colleghi c'era la possibilità che venissero messi tutti in quarantena, mentre stando così le cose, si trovano a casa solo tre persone. Ora si aspetta la controprova, ovvero il verdetto del secondo tampone e per il momento gli uffici restano aperti solo per le urgenze, manca il personale da anagrafe, protocollo e sociale. «Siamo stati coinvolti ma per il momento siamo riusciti ad ovviare al problema - ha dichiarato il sindaco -. Voglio tranquillizzare il pubblico che l'eventuale timore di contagi si può ragionevolmente avere solo se si è stati a stretto contatto con il personale amministrativo. Per ora abbiamo provveduto a una scrematura delle priorità. Abbiamo una finestra aperta per permettere di rifare il tampone e valutarne gli esiti». Sono dunque rientrati al lavoro ieri mattina i dipendenti della ragioneria, dell'Ufficio tecnico e il segretario. Dal Comune di Altidona è stata immediata la disponibilità a soccorrere il Comune pedasino per evadere prima di tutto le urgenze, vale a dire certificati di morte e carte d'identità per chi deve partire subito, avendo l'ufficio anagrafe chiuso. Intanto una situazione analoga si è verificata anche a Falerone dove resterà chiuso, oggi, il Comune. Ieri una dipendente era risultata positiva al test rapido. Sempre ieri, 21 persone tra dipendenti dell'ente e membri dell'amministrazione comunale si sono sottoposti al tampone. La dipendente contagiata, che è asintomatica, aveva fatto il test dopo essere entrata in contatto con una persona positiva. In base ai risultati dei tamponi, che arriveranno oggi, si deciderà se riaprire o meno il Comune lunedì.

Serena Murri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

