IL COMMERCIO

PORTO SAN GIORGIO La Notte dei saldi fa il pieno di presenze. L'iniziativa di tenere i negozi aperti, organizzata dal Comune e dalla Confcommercio Marche Centrali, in concomitanza con l'apertura dei saldi estivi ha funzionato. Non doveva essere paragonabile alla Notte Rosa e non lo è stata, niente caos e niente assembramenti ma un flusso continuo di persone ha caratterizzato la serata all'interno dell'ampia isola pedonale che si estendeva per tutto il centro, dove i negozi sono stati aperti fin dopo la mezzanotte. Come aveva spiegato Teresa Scriboni, rappresentante di Confcommercio Marche Centrali: «Non è la Notte Rosa - aveva specificato - né vuole assomigliarle perché con grande senso di responsabilità per evitare assembramenti, abbiamo abdicato da questo evento che riproporremo l'anno prossimo. La Notte dei saldi è partita da un'idea dell'assessore Vesprini per non perdere l'incoming che deriva dalla Notte Rosa per la filiera della moda, che ancora non sta lavorando tantissimo. Abbiamo approfittato dell'inizio dei saldi perché pensiamo possa fare da traino al settore della moda, ancora molto indietro rispetto ai pubblici esercizi».

La scelta

Di certo l'isola pedonale che dal centro si estendeva fino a viale Don Minzoni ha favorito il passeggio, a fare da trait-d'union via Mazzini e l'esposizione d'auto d'epoca che ha contribuito a far fermare la gente nei negozi. Un itinerario in tranquillità, costellato da intrattenimento musicale a piazza Matteotti e su viale Cavallotti. Su viale Buozzi e viale Don Minzoni era concentrato l'intrattenimento per bambini, con gonfiabili e giochi per i più piccoli, mentre due trampolieri si aggiravano per la città. Da Noynà Store, la titolare Francesca Tacchetti e la commessa Edi Cicchinè commentano: «La serata è andata bene. Il movimento c'è stato. È stata una sorta di Notte Rosa con meno gente, ma il lavoro è andato bene, anche per gli incassi. Fuori abbiamo messo degli espositori con vestiti e merce da mare scontati al 70%. Abbiamo venduto tantissimi costumi e teli da mare. In negozio abbiamo esposto il pronto moda donna e uomo. Noi abbiamo iniziato a lavorare subito dopo il Covid, la gente aveva bisogno di acquistare qualcosa di nuovo. Questa sera l'isola pedonale ci ha aiutato, se ci fosse tutti i sabati o anche tutta l'estate, noi terremmo aperto anche tutte le sere. Abbiamo provato a tenere aperto il martedì con il mercatino, ma c'è poca gente». Non è mancato qualche commerciante a far notare che via Mazzini andava bene chiusa al traffico ma che sarebbe dovuta essere meglio illuminata. Su viale Cavallotti, Giovanni Ficiarà, titolare di Anni Ruggenti, nota: «Poca gente che spendeva poco. L'iniziativa è stata pubblicizzata poco. La Notte Rosa sarebbe stata meglio».

Le presenze

In centro, il via vai di gente è stato continuo, anche fra Calzedonia e Intimissimi, dove c'era la fila per entrare a provare la merce in saldo. Le commesse di Intimissimi affermano: «La gente cerca sempre la merce, che però non è in saldo. Tanto passeggio a partire dalle 22.30 in poi». Chi era aperto ha lavorato, incluse le attività di food su via Verdi. «È andata bene - ribadisce Fabio Marini di Yogorino -: dovrebbe essere così sempre». Il bilancio della serata è dell'assessore al Commercio, Valerio Vesprini: «Abbiamo visto la città viva con i negozi aperti dopo cena, un bel biglietto da visita. Considerato che proveniamo da una situazione deficitaria, non abbiamo voluto chiedere niente ai commercianti per non gravare ulteriormente sulle loro tasche organizzando un evento a loro vantaggio. Gente nei negozi e in città. Un'iniziativa che esula dalla Notte Rosa ma un format che potrebbe ripetersi in maniera migliorativa anche nei prossimi anni. Un risvolto è il problema di viabilità sul quadrilatero delle vie del centro che s'intasano, ma lo mettiamo in conto per tre sere all'anno».

Le operazioni

Intanto sia a Porto San Giorgio che a Porto Sant'Elpidio sono proseguiti i controlli serrati di polizia e carabinieri per evitare che la situazione degenerasse sul fronte della movida come avvenuto nelle settimane scorse.

Serena Murri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA