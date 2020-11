IL COMMERCIO

FERMO Sarà il tempo uggioso. Saranno i locali chiusi. Sarà che la testa sta da un'altra parte. Ma passeggiare in centro, in questi giorni, mette una gran tristezza. In mezzo alla sfilza di serrande abbassate, le luci dei negozi ancora aperti sembrano fiammelle di speranza. Ma dentro l'atmosfera è cupa. Di clienti non se ne vedono e la voglia di alzare bandiera bianca cresce. «Chiudessero anche noi, almeno avremmo gli aiuti», il ritornello che riecheggia tra le attività di piazza e dintorni. Mentre a Roma si ragiona sul da farsi in vista del Natale (si starebbe pensando di allungare l'orario di apertura dei negozi per ridurre le calche), i commercianti fermani fanno i conti con un ottobre in picchiata e un novembre anche peggiore. Tanto che, ad esempio, sindaci come Paolo Calcinaro di Fermo e Adolfo Marinangeli di Amandola lanciano un appello per comprare sotto casa. Un aiut o per i commercianti.

Il periodo

«Dopo l'estate, il calo è stato costante. La chiusura di uffici, bar e pizzerie ha conseguenze per tutti, solo che noi non veniamo considerati», dicono Alessandro Buschi ed Elisabetta Machado. In piazza, il loro negozio di abiti da uomo è aperto solo la mattina. Per salvare il salvabile, tra poco partirà la vendita promozionale a metà prezzo e il negozio online con punto di ritiro a Grottazzolina. L'atteso Natale, quest'anno è un grosso punto interrogativo. «Un vero peccato, dopo cinque anni di sforzi da parte dell'amministrazione», il commento dei due commercianti. Con le norme anti-Covid che ridurranno all'osso le iniziative, uno dei periodi più attesi dell'anno, adesso, fa paura. E dire che lo shopping natalizio era già partito. «Un paio di settimane fa, abbiamo venduto i primi pensierini. Poi più niente, si è bloccato tutto», fanno sapere Gianna Poletti ed Emanuele Goffredi di Barney.

Lo sconto

Sulla vetrina dell'outlet di abiti da donna campeggia un grosso -70%. Nel negozio di Porto San Giorgio gli sconti vanno dal 20 al 30%. Ma, a sentire, i due commercianti, è tutto inutile. «Qualsiasi cosa ti inventi non funziona. Il crollo delle vendite è partito a metà ottobre e non si è più fermato. Mettici che il decreto non è chiaro, che non si capisce se i clienti di un altro Comune possono spostarsi per fare acquisti e che tutti invitano a non uscire, e capisci che lavorare così è impossibile», dicono. Cambia la merce, ma non i problemi. «È uno stillicidio. Per quanto l'offerta sia diversificata ammette Lucia Tulli di House&Co , non c'è la testa per fare acquisti. Ogni volta che parla Conte si azzera tutto. Riprende un po', ma poi ricomincia da capo. A queste condizioni, è meglio che ci facciano chiudere, almeno avremmo gli aiuti, anche se, con quelli del lockdown, a male ci ho coperto la chiusura».

Il fine settimana

Fino allo scorso weekend, spiega la commerciante di oggetti per la casa, i negozi di Fermo e Porto San Giorgio hanno lavorato bene. Dall'altro ieri, il tracollo. «Ci ha aiutato la chiusura dei centri commerciali dice , ma abbiamo bisogno di essere tutelati. Invece, ci sentiamo presi in giro». Parole di sconforto che, però, dopo un po' passa. Tra le serrande abbassate, compaiono le prime luci natalizie. Un barlume di speranza.

Francesca Pasquali

