FERMO Alla fine, tutti scontenti. Il Decreto Natale è riuscito nell'arduo compito di far andare le feste di traverso alla maggior parte dei commercianti. A quelli che, dal 24 dicembre al 6 gennaio, dovranno abbassare le serrande, ma anche ai graziati dalla stretta di fine anno. Tra questi, barbieri e parrucchieri che potranno restare aperti anche nei giorni rossi. Ma non è tutt'oro quello luccica.

La fase

«Questo, per noi, è un momento cruciale, in cui lavoriamo per compensare i periodi più morti. Ma con i ristoranti chiusi e le cene in casa, stiamo avendo molti appuntamenti disdetti. Il 24, il giorno in cui di solito lavoriamo di più, avremo sì e no un terzo delle clienti». A parlare è Elisa Sirocchi, titolare di una parrucchieria a Piane di Montegiorgio. «Non potendocisi spostare prosegue , si fa a meno di farsi i capelli. Anche se c'è chi, non spendendo per l'abbigliamento, alla fine, una piega se la concederà. Il problema è che abbiamo clienti anche di San Benedetto e Montecosaro, che, con la chiusura dei confini, non potranno spostarsi». Contro il blocco degli spostamenti al di fuori dei limiti comunali la maggior parte dei commercianti del Fermano.

I vestiti

«Chiuderò il negozio di Grottazzolina e terrò aperti quelli di Fermo e Porto San Giorgio. Non vedo altra scelta. Ci hanno distrutto gli ultimi giorni di lavoro che ci erano rimasti», dice Alessandro Buschi. Per il commerciante di abbigliamento, l'alternanza di giorni arancioni e rossi, invece di evitarli, favorirà gli assembramenti. «La gente uscirà di più per recuperare i giorni in cui i negozi dovranno restare chiusi», spiega. E a poco servirà estendere l'orario di apertura fino alle 21, «visto che, qui da noi, alle otto in giro non c'è più nessuno». «Sulle chiusure, avrebbero dovuto far decidere i sindaci prosegue Buschi, che il 24 si arrangerà con le consegne a domicilio e sentire le associazioni di categoria, locali e nazionali. Invece, perderemo una settimana di lavoro nel periodo, per noi, di maggiore fatturato».

La riviera

Dello stesso avviso Maria Grazia Moreschi di Barney a Porto San Giorgio. «Coinvolgendo nelle chiusure anche sabati e domeniche, ci toglieranno tantissimo. Il periodo di Natale coincide con l'inizio dei saldi e, anche se sono quattro giorni, non sono quattro giorni qualunque e difficilmente si riuscirà a recuperarli». Scettica sulle aperture prolungate anche la commerciante: «Non penso sia molto utile. Con il coprifuoco alle 22, la gente si organizza prima». «Peccato aggiunge perché, appena siamo tornati gialli, la gente ha ripreso a fare acquisti. C'è voglia di normalità e comprare qualcosa per sé o da regolare fa parte di questa normalità». Sul piede di guerra anche le estetiste che nei giorni rossi dovranno restare chiuse. «Sono due mesi che chiediamo, ma abbiamo la conferma che nessuno ci ascolta. Siamo la categoria che da sempre ha maggiormente investito in sicurezza e igiene», spiega la presidente del Consiglio nazionale Cna estetica e presidente regionale Benessere e Sanità, Perlita Vallasciani.

La categoria

«Siamo la categoria prosegue alla quale, lo scorso maggio, per riaprire, sono state chiesti maggiori restrizioni e maggiori reinvestimenti e che, in occasione dell'emergenza, si è vista costretta ad acquistare subito apparecchiature costosissime per una più accurata sterilizzazione». Da qui, la richiesta «di ristori urgenti per il settore, senza dimenticare che la priorità resta lavorare» e «di reinserire le attività di estetica tra quelle consentite anche nelle zone rosse». Claudio Cognigni la stretta di fine anno l'aveva annusata. Infatti, gli ordini per pranzi e cenoni aveva aspettato a farli. Facendo un'eccezione, il titolare del Gran Caffè Belli di Fermo, il 24 e 25 sarà al lavoro per l'asporto, «per i clienti fissi». «Stavolta hanno sbagliato tutto dice , avrebbero dovuto chiudere a ottobre e novembre per farci lavorare adesso, il periodo in cui incassiamo di più».

Il periodo

Probabilmente, dopo le feste, il locale di corso Cefalonia non riaprirà. Aspetterà la primavera e, si spera, tempi migliori. «Faccio il cuoco da quando avevo quindici anni. Dover restare a casa in questo periodo prosegue , per me, è davvero strano. Se ce lo consentiranno, noi siamo pronti a lavorare. Ma in modo dignitoso, non per mezza giornata e con l'obbligo di mandare via la gente, quando poi, in giro, è un caos».

Francesca Pasquali

