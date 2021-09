Il comitato dei residenti: «Serve la Casa del quartiere»

FERMO Fra i soggetti all'opera a Lido Tre Archi c'è il comitato Corta che torna a chiedere un maggiore impegno per il quartiere della costa, troppo spesso accomunato solo a fatti di cronaca nera. Un quartiere, invece, in crescita a livello di servizi, abitato da decine di famiglie a loro volta di decine di etnie diverse, popolato durante la bella stagione dai turisti che provengono dal Nord. Il comitato si appella alle istituzioni, in primis il sindaco Paolo Calcinaro, per coinvolgere di più i residenti nelle scelte e stilare un progetto ad ampio raggio: «Non sono sufficienti - si legge in una nota - un orto sociale, una palestra per l'arrampicata o generiche strutture per attività ludiche. Occorre una vera Casa del quartiere, un contenitore multidisciplinare dove possano trovare debbono trovare posto uffici, strutture primarie al servizio del quartiere, come farmacia, guardia medica e presidio delle forze dell'ordine, aule utili ad attività didattiche e ricreative e locali per conferenze pubbliche. La Casa del quartiere, un'associazione stimolata nella sua formazione tra i residenti, tutti, dovrebbe offrire una molteplicità di attività, dagli sportelli informativi, utili ai rifugiati politici, alle persone in difficoltà, alle consulenze sindacali a quelle per i genitori. Dovrebbe essere anche un contenitore per gruppi di autoaiuto, donne, migranti, laboratori utili a momenti di autoproduzione, valorizzando le tradizioni e gli usi delle etnie presenti. E, infine, dovrebbe essere stimolata a lavorare sulla più efficace valorizzazione del quartiere, valorizzando di immobili e vigilando contro il racket».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA