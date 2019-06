Il comandante Rizzo: «Premio all'impegno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SALUTO FERMO In tutto 245 anni di storia per il corpo nazionale della Guardia di Finanza, un anno di storia e di attività per il comando provinciale di Fermo, istituito solo lo scorso luglio durante la cerimonia presenziata dal ministro dell'interno Matteo Salvini.Il bilancioUn anno di lavoro «intenso e memorabile» come lo ha definito, durante le celebrazioni di ieri mattina, il comandante provinciale, il colonnello Domenico Rizzo. Inizia con il ringraziamento alle autorità presenti e a tutti coloro che hanno condiviso lavoro e...