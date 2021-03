Il centrodestra ha acceso i riflettori sul Fermano. Nel mirino la sanità. Il coordinatore provinciale dei Popolari Udc Moreno Bellesi tira le fila di una concertazione con il territorio avviata a febbraio con il presidente del consiglio regionale Dino Latini a rapporto con imprenditori, sindaci, associazioni di categoria. Si erano ritrovati i consiglieri regionali fermani Jessica Marcozzi, Forza Italia, Marco Marinangeli, Lega, Andrea Putzu, Fratelli d'Italia. «Da allora la discussione si è rivitalizzata dice Bellesi - si sono attivati gli assessorati per definire le questioni critiche sulla viabilità e i consiglieri si sono impegnati per inserire la Monti-Mare nella proposta di Recovery Plan al Governo, dopo le richieste del fermano. La viabilità è centrale ma non dobbiamo trascurare il problema della sanità, è il più grave». Bellesi parla «dell'inaridimento delle strutture sanitarie nelle aree interne voluto dal centrosinistra, nella passata amministrazione regionale, per favorire il disegno politico dell'ospedale unico di vallata, tutto sbagliato. Il centrodestra ha stravinto le elezioni anche per l'impegno a rivedere le strutture periferiche dove criticità ci sono state rappresentate dai quattro angoli della provincia, non solo dalla montagna». Il coordinatore dell'Unione di Centro nel Fermano parla dei medici che mancano alla Valdaso, degli infermieri che mancano anche per le strutture della terza età, dei medici di base che mancano ad Amandola. Ricorda che i medici andati in pensione sono stati sostituiti solo per un 10%, un po' pochino. Per non parlare della delocalizzazione dei servizi sanitari: «Non è mai avvenuta avverte Bellesi -: il malcontento è diffuso, bisogna accelerare, la fiducia non è a tempo indeterminato. Alla discontinuità politica deve seguire quella amministrativa in Regione, non si può più rimandare».

Sonia Amaolo

