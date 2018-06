CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO FERMO Liceo classico Caro, che fare? Sulla vicenda interviene ora Alessandra Alesiani Stipa, presidente del Fai Marche, la quale ribadisce che «più volte è stato richiamato a scala nazionale il bisogno di un piano strategico per la messa in sicurezza di tutta l'edilizia scolastica del Paese. La sicurezza degli studenti all'interno degli edifici scolastici è l'obiettivo prioritario e assoluto: nessuno ne può dubitare. Scuote la città di Fermo il caso del Liceo Annibal Caro: la sua chiusura per motivi di sicurezza sismica e il...