IL CASO FERMO «È tutto a posto?» domanda il trans all'impiegata dietro al bancone dopo aver ritirato la card gialla, quasi non ci crede ancora, sgrana gli occhi e si rigira la tessera tra le mani: «ma com'è, tengo già 780 euro? La mia emozione è unica». Esce dalle Poste con un sorriso a 32 denti. È accaduto pochi giorni fa in un comune della costa. Tra coloro che sorridono per il reddito di cittadinanza anche diverse persone collegate al mercato del sesso del Fermano. Uomini, trans, donne che si vendono per vivere o sopravvivere. Le...