LE INDAGINI

PORTO SANT'ELPIDIO Rischiano di costare care ad alcuni utenti le frasi sopra le righe scritte su un popolare gruppo Facebook, Sei di Porto Sant'Elpidio se.... I carabinieri della locale stazione, dopo aver effettuato una serie di accertamenti, hanno denunciato per diffamazione a mezzo social, vilipendio alla Repubblica e alle forze armate ben 7 persone, tra cui un minore, tutti residenti nel Fermano. Sono accusati di aver esternato frasi ingiuriose commentando articoli relativi ad alcune operazioni svolte dall'Arma ed apparse sugli organi di stampa. I 7 denunciati si erano lasciati andare a commenti denigratori circa l'operato dei militari. «Ridicoli», «non siete capaci di fare il vostro lavoro», «inetti», «andate a lavorare nei cantieri», alcune delle affermazioni pubblicate dagli utenti. A cui se ne aggiungono altre dalle espressioni ancor più colorite e offensive. Le indagini telematiche, svolte dai carabinieri sono state svolte per analizzare i profili, verificare la corrispondenza con i dati anagrafici, per poi procedere all'identificazione e alla denuncia a piede libero dei commentatori. Frasi rivolte con ogni probabilità senza dar troppo peso alle parole pronunciate, come spesso accade sui social. Ma stavolta le forze dell'ordine non hanno lasciato cadere quelle affermazioni nel vuoto ed hanno deciso di intervenire. «Ritengo quanto accaduto un fatto grave commenta il maggiore della compagnia di Fermo, Roland Peluso, che ha coordinato le indagini insieme agli uomini della caserma di Porto Sant'Elpidio, guidati da Corrado Badini non bisogna pensare che scrivere su Facebook non abbia la stessa gravità delle affermazioni fatte a voce. I social sono una piazza virtuale e chi vi partecipa ne deve tenere conto».

