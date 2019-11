IL CANTIERE

FERMO Diversi gli interventi portati a termine nei cimiteri cittadini. Si tratta di lavori di manutenzione e pulizia del verde che si aggiungono a quanto si sta già facendo, come nel caso del cimitero urbano del capoluogo dove i lavori del blocco I stanno proseguendo.

Già da tre anni sono state sostituite nei tre cimiteri (urbano, Capodarco e Torre di Palme) le vecchie lampade nei corridoi e sui loculi con lampade a led, le cui tariffe rimangono invariate. Opere che si sommano alla manutenzione che si svolge tutti i mesi, dagli interventi sul verde ai vari lavori di sistemazione, dai restauri alle opere di urbanizzazione. «Gli interventi rappresentano la cura per questi luoghi di rispetto ha detto Ingrid Luciani, assessore ai lavori pubblici - su cui si lavora grazie all'impegno del personale addetto con grande impegno, per tutte le strutture cimiteriali della città». «In questi quattro anni i cimiteri sono stati oggetto di diversi interventi ricorda Gabriele Palmucci, consigliere comunale che ne ha la delega - come si ricorderà il cimitero urbano è stato interessato dai lavori di restauro, consolidamento e risanamento conservativo della copertura del portico monumentale. Capodarco ha visto l'ampliamento, con la realizzazione di nuovi loculi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

