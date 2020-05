Il caldo e la voglia di normalità hanno risvegliato la movida. Pur con qualche differenza, il Fermano ha risposto al desiderio di normalità. Lungo la costa, il richiamo del sabato sera dopo il lockdown ha riportato i giovani a riempire i locali. Il weekend è partito nel tardo pomeriggio, con tanta gente che si è riversata nei centri cittadini e sul lungomare. Quasi tutti muniti di mascherine. I giovani quelli più disinvolti a non rispettare i distanziamenti. A Porto Sant'Elpidio il ritorno alla movida è stato eclatante, con le presenze di sempre nei locali del centro. Preda d'assalto via Battisti, dall'ora dell'aperitivo a tarda sera. Peccato che, nell'entusiasmo di rivedersi e stare insieme, la sicurezza sia passata in secondo piano. E infatti non si contavano i tavoli di giovani ammucchiati. Ha fatto la sua parte anche Fermo, con il ritorno nei locali in piazza del Popolo, già frequentati da giovedì sera. In generale, regole rispettate. A Porto San Giorgio il weekend è partito in sordina, tra passeggiate in centro, pizze al taglio e yogurt all'aperto. Frequentatissimo di giorno, il lungomare ha fatto da richiamo a tanti giovani. «Apriamo per offrire un servizio, soprattutto per questo», dice la titolare della gelateria Papaya. Francesco Rutili dello chalet Quadrifoglio è ottimista: «Funziona tutto con le prenotazioni. Diciamo che non c'è ancora l'ansia da sold out, ma siamo positivi. Si riparte lentamente. La gente ha voglia di uscire, preferisce stare all'aperto. È anche un discorso psicologico». In serata i primi controlli da parte delle forze dell'ordine andati avanti per tutta la notte

Serena Murri

