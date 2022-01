Il Buc si sposta Con 40 posti nuova offerta per gli studenti

FERMO Una città sempre più misura di studio e studenti. Sono fruibili già da lunedì scorso i nuovi locali del Buc in via dell'Università trasferiti proprio di fronte alla precedente sede, che attualmente ospita in modo provvisorio il FermoTech. Uno spazio accogliente, moderno, funzionale, in sicurezza, che rispetta le norme vigenti sul distanziamento, che vede circa 40 posti a sedere con tavoli e sedie per poter studiare, fare ricerche e consultare testi. Uno spazio resosi necessario dopo che la precedente sede è diventata lo spazio temporaneo per le attività del laboratorio di ricerca e per l'innovazione, in cui operano i partner di progetto, ovvero l'Università Politecnica delle Marche con 6 ricercatori e l'Ateneo di Camerino, oltre a imprese leader nei settori dell'Hi-tech e imprese manifatturiere del Fermano (quali More, capofila, Morphica, Santoni, Vega, Bros Manifatture, Savelli Ascensori, Valtenna ed Elisabet). Sede provvisoria del laboratorio tecnologico in attesa che si possa trasferire nei locali dell'ex mercato coperto, una volta terminati gli interventi di riqualificazione. I nuovi locali dell'attuale Buc, che anni fa erano a disposizione dell'Euf e che sono di proprietà comunale, sono stati oggetto in questi mesi di interventi di adeguamento, dalla tinteggiatura ai servizi igienici, nuove scaffalature di libri e volumi, proprio per poter essere una nuova sala nella disponibilità dei numerosi studenti e studiosi, utenti della biblioteca. «Uno spazio più ampio per gli studenti, con aule in più, importanti in questo periodo Covid», le parole del sindaco Paolo Calcinaro che ha visitato i nuovi locali insieme agli assessori Ingrid Luciani, Micol Lanzidei, al consigliere comunale Edoardo Candidori, alla direttrice della Biblioteca Maria Chiara Leonori e a Natalia Tizi sempre della Biblioteca. «Stiamo inoltre lavorando - ha rimarcato - per ampliare la Biblioteca centrale con i posti di quella che era la precedente Emeroteca, sotto all'arco dell'orologio, e a breve sarà pronto anche questo spazio. Per cui anche con questo intervento Fermo si conferma e diventa sempre più città a misura di studio e di studenti».

