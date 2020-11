I sindacati al doppio presidio «Sicurezza e salari adeguati»

L'INIZIATIVA

FERMO Sventolano le bandiere dei sindacati davanti all'ingresso del Murri. Un doppio presidio quello organizzato ieri da Cgil, Cisl e Uil a difesa dei lavoratori pubblici e privati della sanità. I primi rivendicavano più sicurezza in ospedale, i secondi l'adeguamento del salario, atteso da più di sette anni. «Il personale è provato. È stata scaraventato nei reparti Covid dalla sera alla mattina», la denuncia del segretario regionale della Cisl, Giuseppe Donati. A calmare le acque, a nulla valgono i numeri forniti poco prima dal direttore dell'Area vasta 4.

La cifra

Sono 48 le assunzioni fatte dall'Asur locale, da marzo a oggi. «Un numero risibile che non basta a coprire nemmeno il turn over», dice Donati. «Se avessimo avuto organico integrativo aggiunge , avremmo potuto aprire il modulo a Civitanova, evitando tante situazioni al Murri». Quello che, invece, ha fatto l'Area vasta 3, assumendo, da aprile, 33 infermieri «con dicitura Covid Hospital». «È mancata prima e continua a mancare una regia. In questo momento, in Regione, non esiste una graduatoria a tempo indeterminato di nessuna professione sanitaria», dice ancora Donati. Tradotto: di assunzioni se ne possono fare solo a termine. Tre mesi, per l'esattezza. Non certo allettanti per chi, magari, dovrebbe arrivare da un'altra regione, ma neppure per i sanitari locali. Concordano i tre sindacati anche sull'anomalia dell'ospedale di Fermo, l'unico della provincia, costretto a curare, in contemporanea, pazienti positivi e non. Rivendicano, invece, l'adeguamento di stipendio le dipendenti della cooperativa Formula Servizi, a cui l'Asur ha appaltato le pulizie del Murri. «Le associazioni datoriali non si siedono al tavolo di trattativa, anche se le lavoratrici hanno garantito un servizio essenziale, continuando a lavorare sempre con una retribuzione oraria di 7,15 euro lorde l'ora», spiega la segretaria della Filcams Cgil, Frediana Tarquini. Sono quasi tutte donne e quasi tutte «part time involontarie, con il contratto scaduto da sette anni e mezzo». Chiedono «una retribuzione dignitosa».

Lo stipendio

Un adeguamento di salario «ad almeno nove-dieci euro l'ora». Una parte di loro, ieri, ha scioperato. Non tutte, perché, da contratto, «sono precettate». «Non hanno le garanzie del pubblico spiega Tarquini , ma devono lo stesso garantire servizi essenziali». «Quando hanno iniziato chiosa non sono state neppure formate per il Covid e hanno faticato a ottenere i dpi necessari».

fr. pas.

