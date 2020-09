I SERVIZI

FERMO «Dopo l'emergenza Covid, che ha portato alla restrizione di servizi per limitare gli accessi e anche le proroghe delle carte d'identità, ridiamo un primo segno di apertura all'importante Delegazione di Capodarco che vedrà l'attività di sportello dei Servizi Demografici nel pomeriggio di martedì, unico pomeriggio di riferimento per l'intera città». Le parole del sindaco Calcinaro a riguardo del fatto che alla Delegazione Comunale di Capodarco da domani sarà aperta al pubblico, ogni martedì pomeriggio, lo sportello dei Servizi Demografici. Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 sarà possibile ottenere il rilascio delle carte d'identità, preferibilmente su prenotazione, contattando i numeri di telefono 0734.284211 -284267 . «Con un auspicato ritorno alla normalità, comunque nei prossimi mesi si potrà tornare all'apertura dei Servizi Demografici alle tre giornate prosegue il sindaco - i residenti possono stare tranquilli, la restrizione dei servizi ad oggi purtroppo tocca tutti gli sportelli, compreso quello di Fermo. Unitamente ai Servizi Demografici - prosegue - partirà da giovedì prossimo un servizio programmato prima del Covid che servirà e sarà punto di riferimento per la costa nord, oltre che per il quartiere stesso, per la mensa scolastica che garantiamo a tutti i plessi. Le famiglie potranno recarsi per i servizi relativi ai buoni pasto anche alla Delegazione di Capodarco, il giovedì mattino, in un servizio curato dalla Fermo Asite».

© RIPRODUZIONE RISERVATA