«I progetti a buon punto che errore questo stop»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STRAPPOFERMO Un incontro, a breve, con i parlamentari marchigiani. Contatti serratissimi con l'Anci e gli altri sindaci. Dopo lo sgomento iniziale, Paolo Calcinaro passa al contrattacco. Obiettivo: salvare in corner gli otto milioni e mezzo per riqualificare Lido Tre Archi. ┬źMi sto sentendo con gli altri sindaci dice per portare a conoscenza dei parlamentari tutto il quadro, perch├ę mi pare che purtroppo ce ne sia molto poca. Stanno uscendo fuori delle difese d'ufficio zeppe di errori marziani, per non dire vere e proprie bugie, del tipo...