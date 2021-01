I presidi concordi: «Nessuna classe sarà dimezzata»

LE SCUOLE

FERMO Hanno scelto di non dividere gli studenti, i presidi delle scuole superiori del Fermano, che, dopodomani, riaccoglieranno metà delle classi. Alla fine, la raccomandazione del governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, di avere a scuola il 50% degli studenti per classe non è stata però seguita. Al liceo classico Caro la decisione di non dividere i ragazzi è stata presa all'unanimità. È passata la linea del preside Piero Ferracuti, ostacolata da qualche professore ma sostenuta dagli studenti. Da lunedì, venti delle quaranta classi, comprese quelle delle Scienze umane, saranno in presenza, l'altra metà a casa. La settimana dopo si invertiranno, e così via.

«È la soluzione migliore dice il dirigente , dividere le classi avrebbe comportato molte criticità. Quando le regole per la sicurezza sono rispettate, non vedo perché la didattica e i ragazzi debbano essere penalizzati». Rotazioni settimanali anche all'Iti Montani e all'Iiss Urbani. All'istituto tecnico le classi sono state divise in due gruppi. In uno, quello che tornerà a scuola lunedì, ci sono primi, quinti e una parte dei terzi. Nell'altro, secondi, quarti e l'altra parte dei terzi. «Ricominciamo spiega la preside Stefania Scatasta con la voglia di fare un buon lavoro, sempre tutelando la salute di tutti». «Quella decisa dai consigli di istituto prosegue è la migliore soluzione per garantire la sicurezza per studenti e docenti e l'organizzazione di un buon lavoro in classe».

Classi intere divise in due gruppi e rotazione settimanale anche al liceo scientifico Calzecchi Onesti, con gli studenti sia della sede centrale sia del Fermo Forum che si daranno il cambio due volte al mese. «È la decisione migliore dal punto di vista didattico e quella che ci permette di avere gli spazi per separare anche i gruppi lingua», spiega la preside Marzia Ripari. «In questo modo aggiunge i ragazzi potranno ritrovarsi, ricostruire le proprie relazioni in presenza e tornare ad avere un rapporto diretto con i docenti». Più articolata la riorganizzazione dell'Itet Carducci Galilei. Da lunedì, a scuola ci saranno metà delle classi. Ognuna starà in aula tre giorni a settimana. Quelle più numerose, invece, saranno divise: metà a casa e metà a scuola. La settimana dopo ruoteranno.

«Abbiamo scelto una modalità molto flessibile spiega la preside Cristina Corradini , frutto di un coordinamento e di una gestione organizzativa rivolti non solo alla didattica, ma anche alla sicurezza sanitaria». Diversi, per la dirigente, i vantaggi: dal distanziamento fisico, alle lezioni che potranno essere impostate in aula i primi tre giorni e portate avanti a distanza gli altri tre. Studenti a scuola due o tre giorni a settimana all'Ipsia Ricci. L'istituto, che grazie ai laboratori non ha mai smesso l'attività in presenza, sceglie di dividere la settimana.

A giorni stabiliti, gli studenti faranno lezione un po' in aula, un po' da casa. «La divisione interna delle classi dichiara la dirigente scolastica Annamaria Bernardini consente di aumentare il distanziamento sociale, ma ha aspetti di difficile gestione sia dal punto di vista di tenuta della rete, sia di complessità organizzativa per gli insegnanti». Ragazzi in aula insieme, quindi, tranne quelli «delle classi articolate, che vengono sdoppiate per i laboratori e devono rientrare in giorni diversi».

Settimana metà a casa metà a scuola anche per gli studenti del Liceo artistico Preziotti Licini, sempre diretto dalla Bernardini. Qui, i giorni fissi riguarderanno il triennio, per via dei laboratori, e i secondi, per l'orientamento al triennio. Insomma tante soluzioni alternative escogitate dai dirigenti scolastici fermane ma con una unica certezza: le classi non verranno dimezzate.

