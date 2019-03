I pedoni a rischio sulle strade non solo dossi per la sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA FERMO Due corpi a terra a distanza di poche ore. Dopo la tragedia di via Salvo D'Acquisto, dove giovedì un'anziana è stata falciata da un'auto, ieri mattina in viale Trento è toccato a un uomo. Per fortuna, in questo caso, con conseguenze non mortali. Due episodi che hanno riacceso i riflettori sulla sicurezza delle strade cittadine, teatro quasi ogni giorno di tamponamenti e incidenti, anche gravi. C'entra il traffico, che in alcune ore sembra impazzito. C'entra lo stato delle strade, dove buche e avvallamenti certo non...