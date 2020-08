I partiti scoprono le carte In quattro per il Comune

IL VOTO

FERMO Ultimo giorno di preparazione, poi, da domani, giù le carte, anche se molto dei protagonisti in campo per queste elezioni amministrative è già stato svelato. Domani e sabato via al valzer di presentazione di liste e candidati. Non è mai accaduto, e difficilmente accadrà di nuovo, che questo avvenga nel cuore della stagione estiva. Ma si sa, il Covid ha rivoluzionato tutte le abitudini, elezioni comprese.

Volti e slogan

Se per le regionali i muri e gli spazi di affissioni sono stati tappezzati di volti e slogan dei vari candidati, per le amministrative i manifesti sono stati ridotti al minimo. Si sono viste le vele di alcune liste civiche in appoggio al sindaco uscente Paolo Calcinaro, a rimarcare la voglia di continuare al suo fianco. E' comparso da una settimana il candidato sindaco della Lega, Lorenzo Giacobbi, niente manifesti in giro invece, sin qui, sia per il centrosinistra di Renzo Interlenghi che per il tandem Movimento 5 stelle-L'altra Fermo con Stefano Fortuna. Saranno 12 le liste e 4 i candidati sindaci: un esercito di 384 aspiranti consiglieri comunali, verosimilmente qualcosa meno, dato che alcune compagini non schiereranno la totalità dei 32 posti a disposizione. La maggioranza uscente è cresciuta fino a comporsi di 5 liste, con Piazza Pulita, il gruppo fondato da Calcinaro 5 anni fa e motore della sua vittoria, che punta al ruolo di ammiraglia della coalizione. Ben 4 gli assessori uscenti: Ingrid Luciani, Alberto Scarfini, Alessandro Ciarrocchi, Mirco Giampieri; c'è anche Maria Antonietta Di Felice, che in giunta ha seduto per due legislature dal 2001 al 2011.

Poche novità

Tre i membri di giunta uscenti ne La città che vogliamo, guidata dal vicesindaco Francesco Trasatti, che conta anche sugli assessori Savino Febi e Francesco Nunzi. C'è anche l'ex segretario Pd Manolo Bagalini. Già presentata qualche giorno fa anche Fermo si muove, di cui è portavoce Andrea Petracci. Restano da svelare Fermo forte e Non mi Fermo, che vedrà capolista l'assessore Mauro Torresi insieme ai consiglieri uscenti Christian Falzolgher e Massimo Tramannoni. La Lega non avrà liste d'appoggio: unico simbolo sopravvissuto in città del centrodestra, spinge il candidato sindaco Lorenzo Giacobbi ad una battaglia identitaria. Spiccano in lista Gianluca Tulli e l'inossidabile Luciano Romanella. Renzo Interlenghi è partito un paio di settimane fa da Lido 3 archi per presentare il suo progetto di Fermofutura, composto di 4 liste: al timone del Pd c'è il segretario Paolo Nicolai, che figurerà in lista. Fermo coraggiosa è la lista d'area progressista in cui converge anche Art.1, rappresentata da Alessandro Del Monte.

Gli under 40

La lista giovane degli under 40 è Agire locale, di cui è portavoce Luca Simoni. L'avvocato Arjol Kondi è referente di Fermo capoluogo. Tutti da scoprire anche i nomi che spingeranno la corsa di Stefano Fortuna, appoggiato dalla nuova alleanza tra la sinistra cittadina ed il Movimento 5 stelle. Non si ricandidano, i consiglieri uscenti pentastellati, né l'allora candidato sindaco Marco Mochi, né Mirko Temperini, che corre per le regionali. Ne L'altra Fermo ci saranno invece Peppino Buondonno e Massimo Rossi, insieme a Cosimo Del Faro e Sabrina Isidori. Saranno poco più di 30mila gli aventi diritto al voto in città. Guardando all'affluenza nelle tornate precedenti, tra i 20 ed i 22mila cittadini quelli che presumibilmente si recheranno alle urne. Significa che servono circa 11mila voti, forse qualcosa meno, per chiudere il discorso al primo turno ed evitare il ballottaggio ad inizio ottobre.

Pierpaolo Pierleoni

