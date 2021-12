I numeri dei contagi

Le quarantene

Purtroppo i numeri non sono molto confortanti. Ancora in crescita, ad esempio, i ricoverati positivi all'ospedale Murri di Fermo, che ieri erano 20: 3 in Terapia intensiva e 17 al reparto di Malattie infettive. Quattro i pazienti al pronto soccorso. In salita anche il numero delle persone in quarantena in tutta la provincia di Fermo. Ieri erano 1.203 (+110 rispetto a lunedì), di cui comunque solo due sintomatiche. Aumentano ancora i positivi a Fermo, che ieri erano 196. Sopra i cento contagi anche a Porto Sant'Elpidio (114) e Montegranaro (102). Seguono le città di Porto San Giorgio (71), Sant'Elpidio a Mare (66), Monte Urano (37), Campofilone (35), Falerone e Montegiorgio (25), Grottazzolina (23) e Servigliano (20). I Comuni a zero contagi scendono a sette. Sono Lapedona, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montelparo, Moresco e Ortezzano. Sotto i venti casi tutti gli altri Comuni. Sotto esame la situazione in tutte le Marche dove è partita la mobilitazione per contenere la crescita dei contagi anche per non rovinare le prossime feste di Natale con ulteriori limitazioni. Già ieri abbiamo segnalato i timori di ristoratori e commercianti in generale perché fra vincoli imposti dal Super Green pass e, soprattutto, timori per i contagi, il movimento sotto le feste potrebbe essere inferiore alle aspettative. E tutto questo dopo un Natale 2020 con fortissime limitazioni agli spostamenti.

