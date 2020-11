In calo la pressione sull'ospedale Murri

Si abbassa di un soffio la pressione sul Murri. Ieri, nell'ospedale di Fermo erano ricoverati 66 pazienti positivi. Sempre pieni i 32 posti di Malattie infettive e i sette di Terapia intensiva. I ricoverati in Medicina Covid erano 22, quelli del Pronto soccorso cinque. Sempre ieri, sono stati dimessi tre pazienti. Stabile a 48 il numero dei positivi nella Rsa di Campofilone. Ieri, nel Fermano si sono registrati 24 nuovi contagi. A Fermo, l'altro ieri, i positivi erano 282. A Porto Sant'Elpidio, ieri, erano 308 (+5 rispetto a lunedì), le persone in quarantena 67 (+11) A Montegranaro, ieri, i contagiati erano 153. Il Comune parla di alcuni veregrensi ricoverati al Murri. Sempre a Montegranaro, ieri, è stata messa in quarantena la 3D della scuola media dell'ex Itc Einaudi. Dopo la positività di un'alunna, assente da una settimana, per la classe, è stata disposta la didattica a distanza. Scendono a 1.780 le persone in quarantena nella nostra provincia (-34), di cui 202 sintomatiche (-17). Gli operatori sanitari in quarantena sono 29 (+1). Dall'inizio della pandemia, nel Fermano, le persone che hanno contratto il Covid sono state 2.815. 9.024 quelle messe in quarantena nello stesso periodo. Nel quotidiano bollettino del Gores, infine, si ricorda il decesso di un'anziana di 93 anni di Montottone: ne avevamo già parlato nei giorni scorsi quando, appunto, il piccolo borgo fu colpito da due lutti nel giro di poco tempo, con la morte anche di un uomo di 73 anni. In un centro di appena mille abitanti un doppio lutto che aveva commosso tutti, in primis il sindaco Giovanni Carelli che ne aveva parlato su un post.

