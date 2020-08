7Ecco i candidati a sindaco paese per paese. In maiuscolo i nomi dei paesi e quelli dei candidati a sindaco, in minuscolo gli aspiranti a sedere in Consiglio. MONTERUBBIANO. MERI MARZIALI: Fabrizio Amurri, Luigi Cardigni, Fabio Cartacci, Beatrice Mancini, Marco Pazzi, Umberto Pistolesi, Gianpiero Polini, Cristiano Properzi, Silvia Romanelli, Maria Pia Rossetti. ANNA MARIA ALBANESI: Enzo Carelli, Giacomo Ciarrocchi, Veronica Conti, Fabrizio Giusti, Michele Marcozzi, Luca Mircoli, Meri Mircoli, Mauro Monaldi, Nadia Pieroni, Emiliano Tiberi. MONTEFORTINO. DOMENICO CIAFFARONI: Angelo Viola, Leonardo Alessandrini, Cristiano Bocci, Giovanni Sacchi, Giampaolo Settimi, Matteo De Santis, Matteo Settimi, Valentina Conti, Antonella Tiberi, Leonello Marcolini. FRANCESCO PETROCCHI: Eliseo Buratti, Francesco Gradozzi, Terzo Luciani, Anna Mori, Michele Cesari, Yuki Potenza, Simone Torretti, Dante Monaldi, Sara Iozzi. SANTA VITTORIA IN MATENANO. FABRIZIO VERGARI: Francesco Agostini, Andrea Cameli, Loredana Ferrara, Primo Marcozzi, Maria Cristina Panaioli, Franco Paternesi Meloni, Sauro Portesi, Luigino Sciamanna, Piero Stortini, Agostino Antonio Tempestilli. MONTELPARO. MARINO SCREPANTI: Gianluca Del Gobbo, Matteo Lupi, Giovanni Eusebi, Marianna Tempestilli, Matteo Fazi, Giordano Spinelli, Claudio Simonelli, Lucia Pagliari, Graziano Rubicini, Ludovico Pacioni. NAZARENO MARCANTONI: Federico Antolini, Patrizio Antolini, Filippo Ciaffoni, Pamela Del Gobbo, Gloria Fano, Maria Vittori, Alessandro Tomassetti, Elena Tomassini. MONTELEONE DI FERMO. MARCO FABIANI: Danilo Antognozzi, Katiuscia Cerretani, Emanuela Morelli, Massimo Pagliuca, Paolo Perfetti, Lorenzo Senzacqua, Andrea Valori. MONTOTTONE: GIOVANNI CARELLI: Laura Bonfigli, Alessio Ercoli, Paolo Traini, Ilaria Giorgi, Decio Mercuri, Luca Piergentili, Roberto Spaccapaniccia, Sabrina Tomassini, Andrea Totò, Ernesto Sebastiani.

