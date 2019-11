I negozianti e il caos sull'A14 «Danni gravi al commercio»

LA VIABILITÀ

FERMO «Mettetevi in auto solo se non potete farne a meno». L'appello del sindaco di Pedaso a limitare gli spostamenti sta rimbalzando sui social. Se sarà ascoltato, si saprà nelle prossime ore, quando il rientro dal ponte di Ognissanti entrerà nel vivo. La giornata di oggi è da bollino nero, ma non dovrebbe toccare i livelli di giovedì scorso, quando le partenze per il weekend lungo hanno creato code chilometriche in autostrada e sulla Statale.

Il bilancio

Ieri i disagi, tutto sommato, sono stati contenuti. Un po' perché il grosso degli spostamenti ormai c'era stato. Un po' perché, chi ha potuto, ha evitato di prendere l'auto. Alla fine, lungo la costa, non sono state registrate particolari criticità. Ingorghi si sono creati all'altezza della rotonda grande di Porto San Giorgio, dove si sono incrociate le auto dirette al cimitero e quelle che transitavano per la Statale. E dove un incidente all'ora di pranzo ha creato qualche rallentamento. Nel complesso, però, la prima parte della giornata è filata liscia. La situazione si è complicata nel tardo pomeriggio, quando il traffico del fine settimana si è fatto più intenso. Abbastanza tranquilla la viabilità in autostrada, dove il flusso, nonostante i restringimenti di carreggiata, è scorso regolarmente. Al volante, gli automobilisti si dividono. C'è chi si agita, si sfoga con il clacson e se la prende con tutto e tutti e chi, serafico, invoca la santa pazienza. C'è poco da fare, dice, mentre aspetta che la fila riparta. Morale: nervi saldi e zero polemiche. Non tutti la pensano così, però.

La scelta

Una buona fetta di automobilisti è convinta che qualcosa per limitare i disagi si possa fare. Per esempio spingere chi di dovere a farsi sentire e, intanto, togliere il pedaggio e segnalare meglio le strade alternative, per evitare il caos. Che, se innervosisce i conducenti, spaventa i commercianti. Quelli lungo la Statale già contano le prime perdite. Clienti che, scoraggiati dalla baraonda stradale, gli acquisti li vanno a fare da un'altra parte. «Abbiamo dimezzato gli incassi. Se non si sbrigano, non oso immaginare che succederà tra qualche settimana», dicono da Lu Greciu. Il timore è che questo del ponte dei Morti sia stato solo un assaggio di quello che potrebbe accadere sotto Natale. Periodo di regali, spese e tredicesime che le attività della costa rischiano di vedere solo di sfuggita. Per questo, chiedono tempi brevi e certi. Perché il ricordo dell'estate dell'anno scorso è ancora vivido. «Se continua così, i clienti andranno nei centri commerciali, dove questi problemi non ci sono», dicono dal Vivaio Lauri. Timori comprensibili. A cui ora se ne aggiunge un altro. L'inquinamento che i mezzi a lungo in coda rischiano di portare sopra i livelli di guardia.

La via di fuga

A sollevare la questione è stato il sindaco di Porto San Giorgio, preoccupato per l'aumento di emissioni. Sulla Statale, ma anche nelle strade interne, dove gli automobilisti in cerca di una via di fuga si rifugiano. Un problema che attanaglia tutta la costa fermana, da Porto Sant'Elpidio a Pedaso. Qualche Comune, per snellire il traffico, ha optato per i semafori lampeggianti. Altri hanno messo i vigili agli incroci principali. Soluzioni-tampone, per salvare il salvabile. Da domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Fino al prossimo fine settimana, quando il traffico e i problemi che si porta dietro torneranno a farsi sentire.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA