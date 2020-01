I negozianti delusi «Costa penalizzata dal caos sull'A14»

L'EMERGENZA

FERMO Tempo di bilanci anche per lo shopping. Registri in mano, i commercianti tirano le somme delle vendite natalizie. Storcono il naso, quelli della costa. Che le code infinite sulla Statale gli abbiamo rovinato le feste (e gli affari) proprio non riescono ad accettarlo. «Per noi quello di Natale è il periodo più importante. Tutto questo non ci voleva proprio», il pensiero di molti negozianti che puntavano sulle spese di fine anno per rimpinguare le casse. Come dimenticare le scene infernali vissute poco prima di Natale, quando le code superarono i venti chilometri e sulla Statale si procedeva a passo d'uomo, quando non si restava del tutto bloccati. Chi, anche animato dalle migliori intenzioni, si sarebbe preso la briga di mettersi in macchina e andare per negozi in mezzo a quel marasma? E infatti parecchi non ci sono andati. Se ne sono rimasti a casa o hanno preferito la comodità dei centri commerciali. La conseguenza, per i negozianti della costa, ora sono scaffali mezzi pieni e incassi risicati.

Le reazioni

«Lamentele e disagi li abbiamo vissuti sulla nostra pelle», sintetizza Maria Teresa Scriboni. La referente di Confcommercio Marche Centrali si fa portavoce di un malessere diffuso. L'appello dice è di fare i lavori in autostrada il prima possibile. Perché, in men che non si dica, arriverà Pasqua. Poi toccherà ai ponti di primavera e, senza quasi accorgersene, ecco l'estate. E solo l'idea di affrontarla con i viadotti ancora chiusi terrorizza il Fermano. A farne le spese sarebbe l'economia di un intero territorio che già arranca di suo. Non solo negozianti e ristoratori, quindi, che pure a Natale hanno dovuto fare i conti con disdette e incassi mancati, ma anche alberghi e b&b. Quelle strutture ricettive che nelle settimane scorse hanno lamentato cancellazioni e camere vuote proprio a causa del traffico impazzito.

