CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I giovani scappanoper trovare lavoro7Cervelli in fuga, li chiamano. L'orgoglio di genitori e nonni che, dopo anni a sgobbare sui libri, lasciano l'Italia per cercare all'estero un lavoro. Magari quello per cui hanno studiato e a cui, giustamente, non vogliono rinunciare. Almeno senza prima averci provato. C'è chi li critica, chi li compiange e chi li ammira. A dirla tutta, non sempre le cose vanno nel verso giusto. Così, c'è chi dopo qualche mese torna a casa e chi, invece, resiste. Si arrangia. Se non la conosce, impara la lingua. E, nel...