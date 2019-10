I giovani riscoprono l'artigianato pronti a mettere le mani in pasta

IL LAVORO

FERMO Che trovare lavoro sia un'impresa titanica è cosa nota. Ancor più se, a essere inseguito, è quello dei sogni. E, soprattutto, se non si ha esperienza. Il Fermano laborioso fa i conti con tanti giovani disoccupati e altrettante aziende in cerca di manodopera specializzata. Un cortocircuito a cui ormai il territorio è abituato, ma che la crisi sta stravolgendo. Così, la provincia vocata alla manifattura riscopre l'artigianato, il gusto del saper fare con le mani. E tanti giovani si avvicinano a un mondo che, fino a qualche tempo fa, neppure guardavano.

Fioccano i corsi

Fioccano i corsi professionalizzanti. Per chi, finite le superiori o con l'età per lavorare, non vuole iscriversi all'università. Teoria sì, ma soprattutto pratica, per essere pronti, conseguito il diploma, a mettere le mani in pasta. Metaforicamente, ma non solo. Perché è vero che gran parte dei corsi riguardano la manifattura. Ma ce ne sono anche per fornai e pasticceri, acconciatori e sarti. Tutti mestieri che richiedono esperienza (e pazienza), che si sta perdendo. Mentre le aziende aspettano invano di sostituire i vecchi lavoratori. E l'economia ristagna in un limbo che si fa fatica a spiegare. «La difficoltà di cambio generazionale dice il presidente di Confindustria Fermo, Giampietro Mechiorri non riguarda solo l'aspetto imprenditoriale, ma anche quello delle maestranze. A certe tipologie di lavori, fino a qualche anno fa, i ragazzi non si avvicinavano affatto. La crisi, da una parte ha portato una grande penalizzazione, dall'altra ha risvegliato le anime dei giovani e dei genitori a far avvicinare questa gioventù anche al mondo del lavoro professionistico». Lo zoccolo duro restano, comunque, i due Distretti manifatturieri. Cappelli e calzature che hanno reso il Fermano grande nel mondo e che, tra crisi e ricambio generazionale che stenta a scattare, arrancano ormai da tempo. Per andare avanti serve personale preparato, con competenze specialistiche. Operai e tecnici che sappiano dove mettere le mani. Niente formazione sul campo, ma dritti al reparto. È finito il tempo del lavoratore generico, insomma. Oggi il profilo richiesto è quello dell'operaio o del tecnico specializzato. Perché se è vero che, con un buon investimento, in fabbrica possono arrivare macchinari di ultima generazione. È pure vero che, poi, serve saperli usare.

I rischi

Il rischio, altrimenti, è di ritrovarsi con mezzi innovativi e parecchio costosi che non rendono quanto dovrebbero proprio perché manca chi sa farli funzionare. «Serve una forza lavoro professionalmente impeccabile. Oggi, le mezze misure non possono più esistere, perché i prodotti che dobbiamo consegnare devono essere perfettamente conformi e compatibili con il prezzo a cui li vendiamo», spiega Melchiorri. Ecco allora che si corre ai ripari. Sono nate per questo le due fabbriche pilota del cappello, a Montappone, e della calzatura, a Montegranaro. Corso dopo corso, sfornano professionisti pronti a mettersi gioco e che, oltre a trovare lavoro, riescono a togliersi pure qualche bella soddisfazione. Come la pescarese Stefania Belfiore che, dopo il corso a Montappone, quest'anno ha vinto il primo premio a un concorso internazionale di cappelli. Per invertire la rotta, però, bisogna partire per tempo. Pur con tutti i limiti del caso, l'alternanza scuola-lavoro dà un'infarinata lavorativa ai ragazzi delle superiori. Ma c'è chi comincia anche prima. Come la scuola media Rodari di Porto Sant'Elpidio, che in questi giorni partecipa a un progetto per insegnare ai giovani alunni a realizzare modelli di scarpe in 3D. C'è poi l'universo degli Its, gli istituti tecnici superiori, nati proprio per professionalizzare i giovani. L'occupazione, a corsi terminati, è quasi totale e il diploma è valido in tutta Europa. Ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i settori. Perché è vero che la carenza maggiore di professionisti è nella manifattura, ma un po' in tutti i campi, per essere competitivi e al passo coi tempi, serve una marcia in più. Il lavoro manuale, fino a qualche anno fa relegato a seconda quando non terza scelta, in tempi in cui di scelta non ce n'è diventa un ripiego di valore. Attualizzato all'oggi e con la giusta dose di esperienze e competenze, oltre a dare occupazione e a rimettere in moto l'economia, riesce anche a mantenere vivo il legame con le nostre radici.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA