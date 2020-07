I fondi a favore di donne e minori

FERMO Cinquecentomila euro per combattere la tratta degli esseri umani. È la somma che arriverà nel Fermano per finanziare progetti e iniziative di contrasto allo sfruttamento di donne e minori. La notizia è stata confermata ieri mattina dal sottosegretario Marco Sibilia, in visita in città. Il Ministero dell'interno ha stanziato la somma che a breve sarà nella disponibilità della Prefettura di Fermo. Beneficiarie saranno la cooperativa sociale On the road, impegnata ad aiutare le donne vittime di violenza, sfruttamento e tratta, e un'associazione che fa capo a suor Rita Pimpinicchi, da anni in prima linea nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti nel tessuto sociale del territorio. Il mezzo milione di euro destinato al Fermano proviene dal Fami, il Fondo asilo migrazione e integrazione dell'Unione Europea. Soldi che arrivano da Bruxelles, dunque, girati ai governi e, poi, da lì, alle prefetture. È facile dedurre che gran parte delle risorse saranno distribuite sulla costa, soprattutto tra Lido Tre Archi e Porto Sant'Elpidio, dove il fenomeno si concentra. Una piaga, quella dello sfruttamento della prostituzione, che non conosce stanca. Allentato durante il lockdown, il fenomeno è riesploso nelle ultime settimane. I fondi, si apprende, saranno adoperati per realizzare progetti e iniziative volti ad allontanare le giovani donne dalla strada e a inserirle in un contesto sociale e lavorativo sicuro e protetto. Una notizia accolta con favore dalla provincia fermana che non è ancora riuscita a trovare la chiave di volta per arginare il problema.

