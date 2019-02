I dodici nuovi cavalieri un modello da imitare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CERIMONIA FERMO C'è chi si è fatto in quattro durante il terremoto e chi aiuta il prossimo donando il sangue. Chi ha consacrato la vita a suole e pelli, chi alla ricerca scientifica. Lavoratori instancabili, sempre pronti a dare una mano. Uomini e donne (sola una per la verità) diventati modelli da seguire e imitare. Sono i nuovi Cavalieri dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Persone comuni che si sono distinte per dedizione al lavoro, al sociale e alla cultura. L'importante onorificenza conferita dal Presidente della...