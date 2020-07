I DISAGI

FERMO Da piazza Dante all'incrocio per il seminario, nelle ore di punta, è tutta una fila. I lavori in via Salvo D'Acquisto stanno mettendo a dura prova i nervi degli automobilisti. Sono cominciati due settimane fa e ce ne vorrà almeno un'altra prima che i mezzi del Ciip lascino il cantiere. Stanno portando l'acqua al nuovo polo scolastico, allacciando le tubature sottoterra. E stanno collegando le fognature, necessarie pure quelle per il funzionamento del nuovo plesso. Lavori programmati, dunque, in vista dell'apertura della scuola. Ma adesso che sono in corso, chi si trova a passare da quelle parti non si dà pace. Perché il traffico risente in maniera incredibile dei cantieri. Le auto si incolonnano davanti al semaforo piazzato all'incrocio con via Bellesi, i clacson cominciano a strombazzare perché qualcuno con gli occhi incollati al cellulare non s'è accordo del verde scattato e ha perso secondi preziosi, l'aria, di giorno bollente, si carica del puzzo degli scarichi. Nel primo pomeriggio di ieri due auto si sono scontrate, proprio nei pressi del cantiere, creando lunghe code in entrambe le direzioni e mandando in tilt la viabilità.

Il senso unico alternato, in una delle vie più trafficate della città, non basta a evitare gli ingorghi. Gli operai, ormai, neanche alzano più gli occhi davanti agli sguardi inviperiti degli automobilisti. «Cerchiamo di sbrigarci, di fare il prima possibile e di non creare troppo disagio. Ma erano lavori previsti e andavano fatti. E poi, il semaforo l'abbiamo messo solo da una settimana. Prima non c'erano grossi problemi», dicono loro che, alla fine, non hanno colpe. Ma non basta a placare l'ira degli automobilisti che, vuoi per il caldo, vuoi per l'insofferenza alle code, certe volte prendono e fanno inversione, rischiando di andare a sbattere.

I disagi alla circolazione, in via Salvo D'Acquisto, sono destinati a proseguire. Presto arriverà sulla strada il cantiere della nuova viabilità di adduzione al polo scolastico. Per adesso, i mezzi sono al lavoro sottostrada, ma poi ci sarà da costruire la rotonda e dovranno per forza risalire. I lavori alla viabilità faranno slittare il taglio del nastro della nuova media Betti Fracassetti. La scuola tanto attesa è finita. «I lavori sono terminati. Ora la struttura commissariale procederà alle operazioni di collaudo», fa sapere l'assessore ai Lavori pubblici, Ingrid Luciani. Ma le modifiche alla viabilità, che serviranno a snellire il traffico che il nuovo polo si porterà dietro, dovrebbero terminare a ridosso della riapertura delle scuole. Il che andrebbe anche bene, se non ci fossero le elezioni. «Le persone che si occupano dei nostri traslochi spiega Luciani sono le stesse che fanno quelli dell'elettorale. Perciò, inizieremo il trasloco appena finite le elezioni». Lì, poi, dipenderà dal risultato delle urne: se il sindaco uscente sarà confermato al primo turno, i ragazzi potrebbero entrare nelle nuove aule già a fine settembre. Se si andrà al ballottaggio, dovranno aspettare ottobre.

