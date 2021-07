I dati del virus

C'è un ricovero in più all'ospedale Murri

A Porto Sant'Elpidio il record dei contagi

Salgono a cinque i pazienti positivi al Murri. Ai quattro ricoverati di venerdì, sabato se n'è aggiunto un quinto. Si trovano tutti nel reparto di Malattie infettive. Otto i malati nella Rsa di Campofilone. Ieri, nel Fermano, sono stati registrati tre nuovi contagi. Sessanta i casi totali nelle Marche, con un rapporto del 4,1% sui tamponi processati. Il tasso di incidenza su 100mila abitanti è a 19,60. Per far scattare la zona gialla, a oggi, deve superare i 50. Dall'inizio della pandemia, nel Fermano, i positivi sono stati 10.322. Le persone in quarantena, ieri, erano 65, di cui sette sintomatiche. 27.383 quelle messe in isolamento da quando il Covid ha fatto la sua comparsa. Nella nostra provincia, finora, il virus ha fatto 290 morti. Porto Sant'Elpidio il Comune con più contagi (9), seguito da Fermo (6) e Pedaso e Sant'Elpidio a Mare (5). Altidona, Amandola, Grottazzolina, Monte Urano, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Montelparo, Montottone e Porto San Giorgio i Comune con meno di cinque contagi. Covid free gli altri 27 Comuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA