I COMUNI

FERMO I candidati del Fermano depongono le armi. È metà pomeriggio quando nella provincia più piccola e giovane delle Marche parte la conta delle schede. Va avanti fino a notte, ma il quadro è presto chiaro. Fratelli d'Italia è il partito più votato, seguito da Lega, Pd, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Nei Comuni, però, la differenza la fanno i candidati. Quelli forti hanno fatto incetta di preferenze. A Porto Sant'Elpidio, Fratelli d'Italia è il partito più votato. Prende il 27,64%. È il partito di Andrea Putzu che solo lì raccoglie 1.454 preferenze. «Va recuperato un gap pluridecennale. Subito al lavoro per ridare slancio al Fermano e a tutte le Marche», dice l'ex candidato sindaco di Porto Sant'Elpidio. Putzu stacca la rivale Annalinda Pasquali, in quota Partito democratico. Il partito si piazza al secondo posto (23,38%). L'ex vicesindaca, ora consigliera comunale, raccoglie 1.008 voti. La terza elpidiense in lizza è la presidente del Consiglio comunale, Milena Sebastiani. Candidata con Area Riformista, prende 188 voti.

La costa

Non premia invece Maria Lina Vitturini, la sua Porto San Giorgio. La candidata di Fratelli d'Italia, con 278 preferenze, si piazza seconda dopo Saturnino Di Ruscio che, nel Comune costiero, raccoglie 447 voti. L'altro candidato sangiorgiorgese forte, Marco Marinangeli, in quota Lega, con 576 voti, primeggia sugli altri tre competitors del Carroccio. La Lega, a Porto San Giorgio è il secondo partito, dopo Fratelli d'Italia. Il Pd arriva terzo. Tre i sindaci del Fermano in lizza per un posto in Consiglio regionale. Alessio Terrenzi sbanca nella sua Sant'Elpidio a Mare. La candidatura con Area Riformista gli regala 1.181 voti. Sfidanti annientati. La compagine che riunisce Italia Viva, Demos, Partito Socialista e Civici Marche, nel Comune elpidiense arriva seconda (19,23%), dopo la Lega (21,64%). Sbanca Servigliano Marco Rotoni. Il primo cittadino, candidato di Civitas, colleziona 583 preferenze. La civica a sostegno di Francesco Acquaroli è la più votata nel Comune della media Valtenna. Raccoglie il 53,92% dei voti: maggioranza assoluta. A Monsampietro Morico, Fratelli d'Italia, che candida la sindaca Romina Gualtieri, stacca di netto tutti gli altri partiti. Lei guadagna 118 voti. Il partito di Giorgia Meloni arriva al 45,51%. Il Pd si blocca al 19,16%. Montegranaro è sempre più verde. Quella della Lega è di netto la lista più votata (42,45%). Il veregrense Mauro Lucentini spazza via i tre compagni di partito e raccoglie 1.285 preferenze.

L'impegno

«Con la Lega al governo della Regione le sue parole il Fermano è più forte. Non sono più ammessi tentennamenti, solo passi in avanti». Capitolo consiglieri regionali uscenti. Due sono di Monte Urano. Francesco Giacinti, nel Comune calzaturiero, è il più votato. L'ex sindaco colleziona 818 preferenze. Il Partito Democratico prende il 35,84%. Cinque punti in meno per la Lega, che si ferma al 30,86%. Marzia Malaigia, l'altra consigliera uscente, prende 456 voti. Il Carroccio, nel Comune calzaturiero, si piazza al secondo posto (30,86%). Nella sua Sant'Elpidio a Mare, dentro Forza Italia, Jessica Marcozzi non ha rivali. La votano in 285, ma il partito di Silvio Berlusconi, nel paese della Contesa del Secchio, arriva sesto. A Montegiorgio, Fabrizio Cesetti spinge di un soffio il Pd al primo posto.

L'interno

Nel Comune della media Valtenna, il Partito democratico arriva al 24,61%, tallonato dalla Lega che si ferma al 23,51%. L'ormai ex assessore al Bilancio, a pochi giorni dal voto, aveva commentato l'operatore di Luca Ceriscioli. «È stato il miglior presidente dal '70 aveva detto ma non è riuscito a tenere unito il centrosinistra, cosa che è, invece, è riuscita a Maurizio Mangialardi». Tra ieri e l'altro ieri, per le regionali, ha votato il 61,15% degli elettori del Fermano. Il Comune con l'affluenza più alta è stato Monteleone di Fermo (76,42%), quello con la più bassa Montefalcone Appennino (49,34%).

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA