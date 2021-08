I chimici leggono Dante con i loro esperimenti

IL PROGETTO

FERMO La Divina Commedia in chiave chimica. Con gli esperimenti che richiamano stralci delle tre cantiche. E tredici studenti alle prese con formule e alambicchi. Approderà a Londra il progetto realizzato dal corso di Chimica dell'Iti Montani per la competizione internazionale Dante700th, selezionato da una giuria di esperti. Coordinati dalle professoresse Teresa Cecchi e Arianna Giuliani, i ragazzi hanno passato una settimana in laboratorio, dopo la fine della scuola. Sette ore al giorno, fa sapere Cecchi, con il caldo che complicava la riuscita degli esperimenti. Che, alla fine, però, sono venuti, diventati un video in inglese e che saranno riproposti durante Fermhamente, nella seconda metà di ottobre. Un mix di scienza e Umanesimo, che incuriosisce, sintetizzato in tre pillole. Con l'infernale condanna del materialismo e dell'alchimia rappresentata dalle tombe ardenti degli epicurei e dai falsari di metalli: gli alchimisti. La montagna del Purgatorio diventata un cono di carta e la purificazione che passa attraverso la cromatografia. Il Paradiso e i tre cerchi di fuoco ricostruiti sul punto più alto della città, il Girfalco. «È un progetto che nasce da lontano spiega Cecchi , con l'idea di parlare di scienza in un altro modo, attraverso esperimenti didattici fatti per portare la chimica sul palcoscenico in maniera diversa, parlando il linguaggio dell'Umanesimo». «Rendere piacevoli gli esperimenti aggiunge porta a un apprendimento migliore». Il progetto ha il patrocinio della Società chimica italiana. Parla di «didattica informale che non è tempo perso», la presidente della divisione Didattica, Margherita Venturi. «Un conto è fare una reazione in laboratorio dice , un altro è fare uno spettacolo, dove tutto deve essere ben visibile. Attività di questo tipo permettono agli studenti di sviluppare competenze nuove e importanti per la vita, come la collaborazione e il fare squadra e di capire che non esiste una cultura scientifica e una umanistica, ma che la cultura è unica».

Francesca Pasquali

