I banchi singoli e tanti divieti: gli studenti nell'era del Covid

FERMO Atteso, temuto, criticato, sperato: il primo giorno di scuola è andato in archivio. Ci è andato meno peggio di quanto si pensasse, secondo l'umore generale. All'uscita, l'aria è quella della prova superata. Presidi e professori tirano un mezzo sospiro di sollievo. I ragazzi, un po' frastornati, si radunano in gruppetti, mentre aspettano l'autobus. I più piccoli, forse, neppure si sono resi conto di niente. O, almeno, le maestre hanno fatto di tutto per alleggerire il clima, appena dopo il suono della campanella, trasformando in gioco mascherine e banchi distanti uno dall'altro.

L'esercito

Alle 8, minuto più minuto meno, l'esercito degli studenti del Fermano era in classe. Le facce coperte dalle mascherine, gli sguardi un po' spaesati di chi si ritrova al centro dell'attenzione, senza volerlo. Le scuole si sono fatte trovare pronte, o almeno ci hanno provato. C'è chi, per evitare ingorghi, ha scaglionato gli ingressi e chi, come l'Itet Carducci Galilei, ha sistemato dei cartelli davanti all'entrata, con scritte le indicazioni da seguire per raggiungere le aule. Dentro, sul pavimento, strisce di colori diversi tracciano i percorsi. «È andata bene, almeno rispetto a quello che pensavo sarebbe successo. Prima di entrare avevo un po' di ansia, perché non sapevo come avrei reagito e come sarebbe stato stare in classe in questo modo. Penso si possa fare e spero che riusciremo a portare a termine l'anno in presenza», dice Daniele Ciarrocchi del quinto Relazioni internazionali per il marketing.

La sofferenza

«Ho sofferto un po' la distanza dai compagni, il fatto di non averli vicino anche solo per scambiare due parole. A un metro, se parlano piano, neanche riesci a sentire quello che dicono», fa il compagno di classe Luca Cantalamessa. «All'inizio prosegue , i professori ci hanno spiegato le regole da seguire. Poi abbiamo fatto lezione normalmente. Per la ricreazione, ci siamo arrangiati. Di solito ne facciamo due: alla prima è uscito il biennio, alla seconda il triennio». I primi giorni, con gli orari ancora da sistemare e parecchie cattedre vacanti, le giornate di scuola seguono orari un po' strani. Al Liceo artistico, per esempio, questa settimana si esce a mezzogiorno. Allo Scientifico si entra da due ingressi diversi, ma, per 17 classi, l'anno scolastico è cominciato con la didattica a distanza. L'Iti, invece, ha scaglionato le uscite: 12.35 per metà delle classi e 13.30 per l'altra metà. «Ero abbastanza tranquilla e devo dire che è andata come mi aspettavo. Fare la ricreazione da seduti è pesante, non possiamo neanche sgranchirsi le gambe, ma sono contenta di essere tornata a scuola», dice Giorgia Principi del quinto Biotecnologie sanitarie. A Raj Kumar, del quinto Chimica, la distanza dai compagni è pesata.

La vicinanza

«Mi dispiace non poter stare vicini. Per il resto, è andata bene. I professori ci hanno ricordato le regole, poi abbiamo fatto lezione. Ma non possiamo uscire se non per andare in bagno e i distributori automatici sono spenti. Un anno così sarà pesante». Soddisfatti, alla fine, gli insegnanti che non hanno dovuto faticare più di tanto a far rispettare le regole. L'obiettivo, adesso, è mantenere il ritmo. Se a scuola tutto è filato liscio, qualche problema c'è stato sugli autobus. Diversi ragazzi hanno, infatti, lamentato affollamenti lungo alcune tratte. Nella maggior parte degli isc della provincia, ieri la scuola è cominciata con il saluto degli amministratori comunali. A Fermo, il sindaco e gli assessori hanno visitato i tre istituti cittadini, che insieme contano 3.186 iscritti (904 alla Betti, 1.174 alla Da Vinci-Ungaretti, 1.108 alla Fracassetti-Capodarco). «Come accade per il sisma le parole di Paolo Calcinaro , un altro inizio di scuola importante. Le amicizie che si formano fra i banchi sono speciali. Vi auguro di fare nuovi incontri, duraturi e importanti per crescere».

Il servizio

Sempre ieri, nel capoluogo, è ripartito il servizio mensa, che al momento conta 1.200 iscritti. Saluti istituzionali anche a Porto San Giorgio, dove il sindaco Nicola Loira ha citato Vasco Rossi. «La scuola ha detto è l'unico ponte per aggrapparsi al futuro. Cominciate a costruirlo oggi». «Siete nel luogo che vi rende tutti uguali, liberi e consapevoli. Fatevi prendere dall'entusiasmo per la conoscenza», ha proseguito. A Porto Sant'Elpidio, il sindaco Nazareno Franchellucci ha fatto visita alle prime elementari della città.

Francesca Pasquali

