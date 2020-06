I bambini possono tornare a giocare

IL SOCIALE

FERMO Via libera ai centri estivi da oggi, i bambini tornano a giocare tra scivoli e altalene. Riprendono le attività ludico-ricreative al chiuso e all'aperto con gli operatori e nel rispetto dei protocolli di sicurezza. È stata una corsa a ostacoli per i Comuni e le attività che da tempo chiedevano di ripartire dopo il lockdown che ha messo in ginocchio il terzo settore, cooperative, associazioni, società private.

Il dietrofront.

Nell'ultima settimana è cambiato tutto, prima i progetti dei centri dovevano passare al vaglio dei Comuni ed essere approvati dall'Asur, quindi gli enti locali avevano predisposto le commissioni esaminatrici, poi a Roma qualcuno avrà capito che, con i tempi della burocrazia in Italia, l'estate dei bambini non sarebbe mai partita e c'è stato il dietrofront. Ma i progetti dei centri sono tutti validi, perché nella sostanza sono già stati vagliati dai Comuni e i sindaci che sentono il peso delle responsabilità sulle loro spalle, hanno fatto le cose per bene. Tutto deve funzionare al meglio. Le famiglie utilizzeranno i bonus, anticiperanno le rette che saranno rimborsate. Torna a socializzare la fascia d'età 3-17 anni e anche i più piccoli, da 0 a 3 anni, possono frequentare i centri. Saranno tre mesi pieni di attività, fino alla ripartenza delle scuole l'infanzia è affidata agli educatori che si sono dovuti formare sulle procedure anti Covid19 seguendo corsi a distanza. In ogni struttura si formeranno piccoli gruppi per fasce d'età 3-5 anni, 6-11 anni, 12-17 anni. Gli spazi al chiuso e all'aperto dovranno garantire il distanziamento, gli accessi regolati con procedure di triage per evitare assembramenti all'arrivo e dell'uscita .

Il capoluogo

Fermo capoluogo di provincia apre con 11 centri: 4 a gestione comunale e 7 privati, «è una dimostrazione di vivacità dice il sindaco Paolo Calcinaro - stiamo lavorando anche per far ripartire altre attività, come quelle per i disabili». A Porto Sant'Elpidio sono 7 strutture alla partenza, 6 privati e l'oratorio di Marina Picena, la dirigente dei servizi sociali Pamela Malvestiti ha visionato i progetti e «sono tutti validi fa sapere - le nostre ragazze sono esperte delle estati del divertimento per i minori». I genitori sceglieranno anche in base alla vicinanza da casa perché c'è la limitazione dei trasporti, i pulmini non ripartono per il momento, per evitare il rischio assembramenti. A Porto San Giorgio 12 sono le strutture al via, soddisfatto il vicesindaco Francesco Gramegna di poter dire «tutti i progetti sono validi, l'augurio ai bambini è di vivere l'estate in serenità e riprendersi quello che il lockdown ha loro tolto».

Un banco di prova

Monte Urano parte con 3 progetti privati e 1 comunale: «sono tutte proposte sicure, in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie, l'estate rappresenta il primo importante banco di prova per la ripartenza» afferma il sindaco Moira Canigola. A Montegranaro riparte la fascia 3-14 anni, sulla base dei progetti presentati, e non tutti sono passati per il momento. Il sindaco Ediana Mancini spiega che «dei 6 che hanno fatto domanda 4 sono stati autorizzati e per gli altri 2 stiamo vedendo delle integrazioni». Comunque era ora, «le famiglie hanno quest'esigenza e i bambini hanno bisogno di tornare alla normalità» chiosa il primo cittadino veregrense.

Sonia Amaolo

