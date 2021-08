I balli proibiti sui social Maxi multa allo chalet

LA SICUREZZA

FERMO Sarà un Ferragosto senza sconti sul fronte dei controlli da parte delle forze dell'ordine. Come disposto dalla Prefettura all'ultimo Comitato per l'ordine e la sicurezza, sarà massima l'attenzione, nei giorni di maggiore afflusso di pubblico, sul litorale come nei centri abitati, per garantire una permanenza sicura ed evitare rischi per la salute visto il rischio di un nuovo aumento dei contagi.

Il blitz

Un paio di giorni fa la polizia ha anche multato uno chalet che aveva organizzato balli non consentiti nel proprio locale. Galeotte per l'esercente sono state le immagini postate sui social da alcuni avventori, che hanno fugato ogni dubbio e portato ad emanare il provvedimento. Casi analoghi si erano verificati anche nei giorni scorsi: la ribalta social a volte appare controproducente.

L'A14

Controlli a tutto campo quindi, per prevenire i reati e far rispettare le regole, compreso il monitoraggio dell'A14 e delle strade in ingresso ed uscita dai luoghi di richiamo della provincia. Già ieri sono partiti accertamenti mirati lungo la costa, che proseguiranno anche oggi e domani, nelle attività commerciali e negli spazi più frequentati dai giovani, per evitare assembramenti e comportamenti illegali. La Questura ha messo in campo tutti i suoi reparti, dalla polizia amministrativa, che vigilerà sulle norme inerenti esercizi pubblici e strutture recettive, alla squadra mobile per prevenire e reprimere i reati e lo spaccio di droga. Impegnata anche la divisione anticrimine, per tener d'occhio soggetti pericolosi, già noti alle forze dell'ordine o sottoposti a misure cautelari. Importante l'operato della polstrada per garantire una circolazione sicura. Anche la Digos è operativa, per monitorare fenomeni connessi all'estremismo ed al rischio terrorismo. Controlli assidui anche nelle aree pubbliche, dalle stazioni ferroviarie alle fermate e terminal dei mezzi pubblici.

I rinforzi

Volanti e pattuglie dedicate, coadiuvate da reparti provenienti da fuori provincia e compartimento della polizia ferroviaria, garantiranno nel ponte di Ferragosto controlli a tappeto, in sinergia con carabinieri, guardia di finanza, capitaneria di porto e polizie locali. Il tutto senza dimentica l'aiuto che può arrivare dalla collaborazione dei cittadini, spesso preziosi per segnalare reati e personaggi sospetti.

Pierpaolo Pierleoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA