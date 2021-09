GROTTAZZOLINA Il Fermano piange l'ennesimo morto di Covid: un uomo di 68 anni di Grottazzolina deceduto nella giornata di ieri agli Ospedali riuniti di Ancona. La triste conta dei morti dall'inizio della pandemia sale, così, a 293. Ancora stabile, invece, la crescita dei contagi nella nostra provincia, dove ieri i nuovi casi erano complessivamente 10. In tutta la regione ne sono stati segnalati 169, con un tasso di positività che si attesta al 10,5%. Da quando il Covid ha fatto la sua comparsa, nel Fermano, si sono ammalate 11.245 persone. Dodici i pazienti positivi che sono attualmente ricoverati all'ospedale Murri del capoluogo: in particolare uno in Terapia intensiva, che è stata riaperta tre giorni fa, e undici al reparto di Malattie infettive. Nella Rsa di Campofilone, i ricoverati positivi, ieri, erano 42. In aumento il numero delle persone che si trovano in quarantena per essere entrate in contatto con positivi. Ieri erano 492 (+11 rispetto a martedì), di cui 33 sintomatiche. Fermo è il Comune con più contagi (76), seguito a ruota da Porto Sant'Elpidio (74) e Sant'Elpidio a Mare (67). Poi ci sono, più distanziati, Montegranaro (36), Montegiorgio (22), Monte Urano (19) e Altidona (11). Undici ancora i Comuni Covid free in provincia di Fermo. Si tratta di Francavilla d'Ete, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefortino, Monteleone di Fermo, Montelparo, Ortezzano, Rapagnano e Smerillo. Sotto i dieci contagi gli altri Comuni.

