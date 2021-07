«Green pass, adesso è dura» Nuovi timori per Ferragosto

LE REAZIONI

FERMO Hanno paura che il Green pass scoraggerà i clienti e affosserà gli affari, i gestori delle attività che dovranno chiedere il certificato verde. Bar e ristoranti, ma anche palestre, piscine, cinema, teatri e musei. Tra due settimane scattano dunque le misure per pranzare al chiuso, i film sul maxischermo, le mostre, le palestre e altro ancora. Per tante attività, un incubo che si materializza.

I dubbi

«Non risolverà niente. Sono solo altre spese, perché qualcuno a controllare dovremo pur metterlo». È lapidario Marcello Polverini del ristorante Emilio di Fermo. «Tutti questi controlli nei ristoranti, ma fuori puoi fare quello che vuoi. Che senso ha?», si chiede il ristoratore. Preoccupato anche per quella che potrebbe essere la reazione dei clienti: «Entreranno che saranno già nervosi. Poi, che devo fare se non hanno il Green pass? Li mando via? Chiamo i carabinieri?». Domande, per adesso, senza risposta. Il rischio prosegue Polverini è che, a farla franca, saranno i furbetti. Quelli che il certificato non lo chiederanno o chiuderanno un occhio se il cliente non ce l'ha. Di tutt'altro avviso Carlo Nicolai della Locanda del Palio, sempre a Fermo. «Se serve per farci lavorare e non richiudere, lo accettiamo. La salute è un diritto e un dovere», dice e racconta di clienti «perlopiù favorevoli al vaccino». Per gli altri, spiega, le strade sono due: «Se c'è posto, mangiano fuori. Se non c'è, aspettano che se ne liberi uno o vanno da un'altra parte».

Gli allenamenti

Certificato verde anche per entrare in palestra. «Ho chiesto un po' in giro: più della metà dei miei clienti non ha il Green pass, l'altra metà non vuole vaccinarsi. Mica possono fare il tampone ogni due giorni. Andranno tutti all'aperto. E noi come faremo?», si chiede Alessandra Corradini. Teme disdette a raffica, la titolare della palestra Colosseum di Fermo. «Già, d'estate, le palestre si svuotano. Così, perderemo agosto e settembre. E ci saranno altri recuperi da far fare. Come se non bastassero quelli di tutti i mesi di chiusura», dice preoccupata. «Precludere, a priori, non mi piace. Soprattutto se si tratta di cultura, ma capisco la situazione, anche se penso che il Green pass pregiudicherà la nostra attività». A parlare è Andrea Cardarelli del Circolo del cinema Metropolis. Dal prossimo mese anche per vedere un film al cinema bisognerà presentare la certificazione anti-Covid. «Già siamo a un terzo della capienza spiega Cardarelli e con le prenotazioni obbligatorie, adesso anche questo. Sono favorevole al vaccino, ma per noi diventa sempre più difficile andare avanti». Non si perde d'animo, invece, Daniela Simoni. Se il Green pass è l'unico modo per scongiurare nuove chiusure, allora ben venga, ragiona la direttrice del Centro Studi Licini di Monte Vidon Corrado.

La strada

«La vaccinazione è la nostra unica ancora di salvataggio. Se tutti stiamo alle regole, forse ne verremo fuori», dice e ad esempio porta l'estate scorsa: «Ingressi contingentati, tracciamenti e nessun contagio». «Meglio questo prosegue che chiusure, secondo me, immotivate, come quelle dell'anno scorso. Se dovremo adeguarci, lo faremo volentieri, come garanzia del fatto che si possa mantenere l'apertura».

Francesca Pasquali

