Green pass a scuola Ritardatari in corsa per rifare i tamponi

FERMO Postazioni all'ingresso, tablet con l'app di controllo installata, corse in farmacia per fare il tampone. Temuto e (poco) atteso, il primo giorno del Green pass obbligatorio a scuola, nel Fermano, è andato in archivio con un sospiro di sollievo. La prova generale di quella che sarà normalità dal 15 settembre è cominciata ieri mattina poco prima delle 8, quando insegnanti, impiegati di segreteria e bidelli hanno cominciato a entrare. I plessi erano pronti. Nonostante la Conferenza dei servizi dell'ultimo minuto col Ministero dell'istruzione, i presidi non si sono fatti cogliere impreparati.

La strategia

All'Itet Carducci-Galilei i controlli li hanno fatti all'entrata. Dov'è stata sistemata una postazione con alcuni addetti incaricati di verificare i certificati. «Avevamo già predisposto i tablet con l'app. Il personale era munito di Green pass o di tampone negativo effettuato dopo la prima dose. Non abbiamo dovuto mandare via nessuno. Tutti hanno condiviso questa modalità di tutela della salute», spiega la preside Cristina Corradini. È, però, successo che qualcuno aveva fatto la prima dose, ma non erano passati i 15 giorni che rendono valido il Green pass. E che, quando glielo è stato fatto notare, è corso in farmacia a fare il tampone, per ripresentarsi all'ingresso poco dopo col certificato temporaneo. Di casi così ce ne sono stati diversi nelle scuole della provincia, con diverse farmacie che, ieri mattina, si sono ritrovate con la fila davanti alla porta. «La settimana scorsa prosegue la dirigente abbiamo fatto una riunione sulla sicurezza, per coordinare le attività e informare il personale. Se si arriva con il codice pronto, basta un attimo. Chi non è in regola conosce i rischi a cui si espone». Sospensione dal lavoro e dello stipendio dopo 5 giorni di assenza ingiustificata. Fino a nuovo ordine, i Green pass dovranno essere controllati ogni giorno, perché le scuole non possono sapere quando scadono. I tempi si accorceranno quando entrerà in funzione (si parla del 13 settembre) la piattaforma del Ministero della salute. A quel punto, il certificato non dovrà più essere presentato. Saranno le scuole a verificare se chi entra ce l'ha o no, attraverso il codice fiscale. «Abbiamo avviato una macchina che deve funzionare, come ci è stato chiesto dal ministero che, nella conferenza dei servizi, si è espresso con chiarezza e tranquillità, doti sinonimo di competenza», aggiunge Corradini. Che ieri ha riunito online il primo collegio docenti dell'anno e che, fino all'inizio della scuola, gli incontri coi docenti continuerà a farli a distanza, «per dare a chi ancora non l'ha fatto qualche giorno in più per regolarizzarsi».

Il bilancio

Buona la prima anche all'Ipsia Ricci e al Liceo artistico Preziotti-Licini. Postazioni di controllo anche all'entrata dei tre plessi (due a Fermo, uno a Porto San Giorgio). «Non abbiamo avuto problemi. Erano tutti ben organizzati. All'Ipsia abbiamo avuto una trentina di prese di servizio, un bel numero di persone, ed è andato tutto liscio», fa sapere la preside Annamaria Bernardini. Che ieri mattina ha riunito online il collegio docenti dell'Artistico e che oggi farà altrettanto con quello del Ricci. Ma non è tutto oro quello che luccica. Perché, a fronte di tanti lavoratori della scuola che si sono messi in regola, chi prima chi dopo, c'è anche chi del Green pass proprio non vuole sentirne parlare e ha messo le carte in mano agli avvocati.

Francesca Pasquali

