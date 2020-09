GLI SCONFITTI

FERMO Sapevano sin dall'inizio tutti e tre, gli sfidanti di Paolo Calcinaro, di essere chiamati a una missione impossibile. La sensazione di una netta affermazione del sindaco uscente era palpabile in città, dall'inizio alla fine della campagna elettorale. Erano in pochissimi, tra le file degli avversari, a coltivare la timida speranza che potesse capitare qualcosa di diverso da una chiara vittoria al primo turno. Certo le proporzioni schiaccianti del risultato sono andate oltre ogni previsione. Tra gli sconfitti, dopo il responso delle urne, prevale il fair play, insieme alla volontà di continuare ad impegnarsi e gettare le basi per un progetto che guardi avanti.

Il centrosinistra

Renzo Interlenghi, leader del centrosinistra e alla guida del progetto Fermofutura, è il primo dei battuti, sfiora il 15%. «Auguriamo buon lavoro a Paolo Calcinaro affinché nei prossimi anni la nostra città venga governata secondo i valori che nelle scorse settimane hanno animato la campagna elettorale e cioè con lungimiranza, passione, consapevolezza e spirito ideale - il commento del candidato sindaco - Tali principi ci guideranno anche nel prossimo futuro per un'opposizione costruttiva, ma ferma, che porrà al centro gli interessi dell'intera comunità fermana e di tutto il territorio e che si adopererà per riportare il consiglio comunale al ruolo che gli spetta».

L'impegno

Non mancano parole di apprezzamento per l'impegno di tutta la squadra. «Voglio ringraziare le nostre candidate e candidati, coloro che hanno lavorato duramente in questi giorni di campagna elettorale, nonché tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto politico, le associazioni di categoria che hanno fatto presente i loro timori per il futuro, le realtà che operano nel sociale che necessitano di aiuto per continuare a sostenere le fragilità e per finire tutti i cittadini che ci hanno e continueranno a sostenerci perché #FermoFutura ci sarà anche domani, nei quartieri, tra la gente e continuerà ad ascoltare e lavorare per l'interesse di tutti. W Fermo capoluogo, W la provincia di Fermo».

La battaglia

La Lega ha portato avanti una battaglia identitaria in città, unico simbolo rimasto del centrodestra. A guidarla Lorenzo Giacobbi, che guarda agli aspetti positivi: «Si è costruito un gruppo, abbiamo raggiunto risultati che ci giocheremo da qui ai prossimi 5 anni. Essendo da soli, siamo riusciti ad esprimere una buona percentuale di voti e siamo il primo partito in città, Pd e 5 stelle sono sotto. Ci abbiamo messo la faccia ed abbiamo incontrato tutti i quartieri, volevamo tenere saldo il contato con la cittadinanza, di questa esperienza mi porto dietro la vicinanza delle persone incontrate, che va al di là della politica. Certo, vista la concomitanza con le regionali, avrebbe avuto un altro peso una coalizione unita, io credo che saremmo andati al ballottaggio. Sportivamente mi sono subito complimentato col vincitore. Ora opposizione costruttiva, daremo un contributo attento e preciso. Il risultato è al di sotto delle attese anche per la coalizione tra Movimento 5 stelle e la sinistra de L'altra Fermo. Poco meno del 4%, un bottino non esaltante, che però vale almeno un seggio in Consiglio comunale per il candidato sindaco Stefano Fortuna. «Per noi si apre un progetto nuovo, di certo non ci fermiamo ma vogliamo continuare ad impegnarci per la città - commenta Fortuna -. Il futuro arriva sempre, ma inizia da oggi, serve avere la pazienza di lavorare e costruire. All'opposizione cercheremo di essere da stimolo, abbiamo le forze e le idee per proporre una progettazione della città».

I temi

«Abbiamo portato avanti - riprende - una campagna elettorale seria, incentrata sui temi e sulle idee. Siamo andati in giro per la città, nei vari quartieri, ad illustrare i nostri progetti e la nostra visione di politica. E' stata una campagna di contenuti, non di ricerca di amici e di porta a porta. Nessun pentimento per la mancata alleanza con il Partito democratico. Abbiamo fatto una scelta naturale tra due forze che nel corso della scorsa legislatura si sono trovate in sintonia sulla gran parte dei temi e che hanno costruito insieme il programma».

Pierpaolo Pierleoni

