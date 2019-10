Gli inquirenti all'opera dopo il volo del pullman

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINE FERMO L'inchiesta che ha portato al sequestro dei 12 viadotti è scattata in procura ad Avellino dove nei giorni scorsi è anche stato convocato l'ingegnere Alberto Selleri, responsabile della Direzione realizzazione opere per la condirezione generale nuove opere di Autostrade. Si tratta di un nuovo passaggio dell'indagine (bis) sui viadotti autostradali nata dal processo sulla strage del bus che sull'A16 tra Baiano e Monteforte, in Campania, che costò la vita a 40 persone quasi tutte di Pozzuoli. L'ingegnere di Autostrade è stato...