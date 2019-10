GLI EVENTI

FERMO Tavoli da blackjack e scene del crimine, viaggi virtuali e spettacoli di teatro. Brulica di studenti il centro di Fermo. Anche ieri mattina, in piazza, il viavai di scuole è stato continuo. I laboratori di Fermhamente hanno attratto le classi di tutta la città. Attenti e curiosi, gli alunni hanno partecipato alle tante attività organizzate per loro. Di sicuro effetto quella del Liceo scientifico e dell'Isc Da Vinci Ungaretti che hanno trasformato il loggiato di San Rocco in un casinò degli anni '20, con tanto di croupier e studentesse vestite in stile Charleston. Dietro l'apparenza giocosa, un tema quanto mai serio: il gioco d'azzardo, praticato ormai, grazie agli smartphone, anche dai giovanissimi.

Gli abusi

Attraverso calcoli e formule matematiche, gli studenti hanno spiegato alle scolaresche che vincere alla roulette e ai dadi, ma anche a carte e ai gratta e vinci è quasi impossibile e che quello che la pubblicità spaccia per sogno nient'altro è che una truffa legalizzata. A pochi passi, alle piccole cisterne, il Dipartimento dipendenze patologiche dell'Area Vasta ha mostrato agli studenti le conseguenze dell'abuso di alcol e fumo. Muniti di occhiali che simulano lo stato di ubriachezza, i ragazzi si sono cimentati in un percorso a piedi, per rendersi conto di quello succede se ci si mette alla guida dopo aver alzato il gomito. Altri hanno visto da vicino cosa capita ai polmoni quando si fuma. Altri ancora si sono ritrovati nel mezzo di una scena del crimine. Al Buc Machinery, dove gli agenti della Polizia scientifica hanno spiegato alle classi come, seguendo le traiettorie dei proiettili e analizzando tracce di sangue e impronte, si possono risolvere anche i casi più difficili.

Le attività

Di tutt'altro genere le attività organizzate a palazzo dei Priori. Le ragazze dell'Ipsia Ricci hanno esposto le loro creazioni: abiti prima disegnati e poi realizzati su tessuti stampati, che ritraggono luna, galassie e buchi neri. All'interno, i piccoli delle elementari hanno viaggiato dentro l'arte. Con occhiali per la realtà aumentata, hanno ammirato le opere di Rubens e Licini, muovendosi come fossero dentro i quadri. Per poi fare un giro, sempre virtuale, per il teatro romano di Falerone. E poi gli spettacoli al teatro, le conferenze alla cisterne romane e all'auditorium San Filippo.

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA