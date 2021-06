Gli esperti studiano il grano speciale

Non tutti lo sanno, ma a Ortezzano si coltiva un grano speciale. Si chiama Miscuglio di Aleppo. Ci si preparano prodotti adatti a chi è intollerante al glutine. Si conosce ancora poco, ma c'è chi è convinto sia una vera rivoluzione. Per conoscerlo, oggi è in programma un pomeriggio al naturale. Una passeggiata nei campi, con partenza da Rubbianello attorno alle 15.30, e arrivo all'azienda agricola Tuzi di Ortezzano, dove questo grano che arriva dalle terre picene, mix di semi teneri e duri, viene coltivato. Il futuro dell'agricoltura, per qualche esperto. Come Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando, che oggi saranno presenti. E c'è chi, questo grano prezioso, già lo usa. Marcello D'Erasmo (nella foto) della pizzeria Mamma Rosa, per esempio, ci fa pane, focacce, tagliatelle e crostate. Con lui, oggi ci saranno chef e giornalisti del settore. «Discuteremo spiega Ceccarelli di come gestire la produzione del seme di queste popolazioni. A molti contadini interessa ricominciare a produrre il proprio seme, cosa che noi incoraggiamo da tempo, ma che comporta tutta una serie di accorgimenti che discuteremo con alcuni dei contadini protagonisti di questo cambiamento».

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA