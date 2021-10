Gli artigiani vanno in pressing «Fate presto con le terze dosi»

L'ASSOCIAZIONE

FERMO Cresce anche in provincia il dibattito sulle terze dosi di cui si sta sempre più parlando per la fascia over 60. Il problema è che spesso più anziani hanno ricevuto la seconda dose da più di 6 mesi e ora tornano a essere i soggetti più a rischio. Sul caso interviene anche Silio Grilli, presidente interprovinciale dell'Anap, l'associazione nazionale di anziani e pensionati della Confartigianato.

La Regione

Grilli ricorda le preoccupazioni e le linee guida dell'assessore regionale Filippo Saltamartini e rimarca come ogni ente pubblico e privato sia chiamato a fare la propria parte, «per intensificare la copertura della popolazione. Su questo aspetto, anche la nostra associazione ha fatto e sta facendo la sua parte. Nelle Marche, ricordiamo, è possibile già dal 30 settembre prenotare una dose booster di vaccino per i soggetti ultraottantenni (circa 111.000 persone) che hanno completato il primo ciclo vaccinale. DaL 16 ottobre le prenotazioni sono aperte anche a chi ha più di 60 anni (circa 317mila tra i 60 e 79 anni hanno completato il ciclo, 53mila da oltre sei mesi). Nonostante questa grande opportunità, dati della Regione alla mano, sono a oggi state somministrate nelle Marche solo 20.343 terze dosi. Un numero troppo esiguo. In questi giorni stiamo assistendo ad una lieve ma costante ripresa dei contagi, che deve farci riflettere sulle metodologie essenziali a tutelare i soggetti che sono maggiormente a rischio ospedalizzazione. La nostra posizione, a livello nazionale e locale, è sempre stata chiara: vaccinarci e vaccinare tutti. Difendere i soggetti più deboli e fragili è una questione sociale, alla quale nessuno deve sottrarsi. La salute è il bene più prezioso. Anche stavolta la nostra associazione si mette a disposizione di tutti i suoi soci pensionati, imprenditori, collaboratori (per un totale di più di 20mila soggetti), per essere di supporto alla prenotazione delle somministrazioni».

Le prenotazioni

Al momento, ricorda Grilli, è possibile prenotare la terza dose su https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e tramite il numero verde 800 009966 (tutti i giorni dalle 8 alle 20). «Ci auguriamo - chiosa - una ripartenza responsabile da parte della cittadinanza, con la sicurezza che la Regione manterrà la buona capillarità dei punti vaccinali e i camper che sono attivi sul territorio».

Marina Vita

