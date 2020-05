GLI AMBULANTI

FERMO Un sei d'incoraggiamento. Di più, il mercato settimanale di Fermo, proprio non se l'è meritato. Il ritorno delle bancarelle lungo viale Vittorio Veneto, l'altro ieri, poteva andare meglio. Certo, non si può fare di tutta l'erba un fascio, ma, a fronte di commercianti ligi alle regole (qualcuno addirittura con la visiera di plastica), ce n'erano altri che della sicurezza se ne sono infischiati. Così, vicino al banco con la catenella per non fare avvicinare troppo i clienti e il gel igienizzante da usare prima di toccare la merce, c'era quello sprovvisto pure di mascherine e guanti. Di gente in giro ce n'era, forse anche più dei sabati mattina prima delle chiusure forzate. Ma non tutti hanno rispettato le regole.

Gli scrupolosi

C'erano quelli scrupolosi, quasi intimoriti, tutti un «posso, posso, posso» e quelli disinvolti che si sono fiondati sui vestiti ammucchiati sui banchi. Il Comune ha lasciato correre. Per il primo giorno di mercato ha chiuso un occhio. Controlli non se ne sono visti. Si è scelto di non infierire da subito sui commercianti rimasti bloccati per tanto tempo e che, a fine mattinata, erano abbastanza soddisfatti. «Pensavamo peggio dice uno , di gente ce n'era e qualcosa abbiamo venduto». «Il mercato di Fermo fa un altro non è mai stato molto movimentato, ma oggi non ci possiamo lamentare». Vicino alla maggior parte dei banchi c'erano cartelli con le regole da seguire. Qualcuno si è attrezzato per bene, con percorsi a senso unico: da una parte si entra, dall'altra si esce. Davanti alla bancarella si può stare al massimo in due per volta, gli altri aspettano dietro la catena. La gente si adegua. Qualcuno porta i guanti, altri si lavano le mani col gel disinfettante. Ma, pochi passi più avanti, il discorso cambia. Ammucchiati, alcuni clienti prendono e lasciano magliette e vestiti. Sanificarli non è obbligatorio dice un commerciante , basta che chi li tocca usi i guanti o il gel. Appunto. È andata un po' meglio in piazzale Tupini. Quasi tutti i banchi di frutta e verdura avevano davanti catene o transenne. Ma, tra la gente in fila, quasi nessuno rispettava le distanze. Senza i guanti la merce non si tocca. Ci pensa il commerciante a metterla sulla bilancia e a imbustarla. «Non sapevo che avessero riaperto dice una donna , avrebbero dovuto pubblicizzarlo di più. Me ne sono accorta passando con la macchina e mi sono fermata. Mi era mancato». «I bagni sono rimasti chiusi fa un commerciante , si saranno dimenticati di riaprirli. Per il resto, non mi posso lamentare. L'importante è ripartire». Qualche bancarella è mancata, qualcun'altra si è aggiunta la mattina. «Ci venivo sempre prima delle chiusure dice una donna , mi ci trovano bene. Fa piacere tornare un po' alla normalità».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA