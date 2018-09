Gli alunni tornano a scuola Iti in testa, sale lo Scientifico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ISTRUZIONE FERMO Cartella leggera oggi e ancora per qualche giorno per i 22.156 studenti fermani. La truppa di alunni fa ritorno dietro i banchi dopo più di tre mesi di vacanza. Dall'asilo alle superiori, passando per elementari e medie, bambini e ragazzi sono pronti per un nuovo anno scolastico. Come sempre, i prossimi saranno giorni di ambientamento, con orari da definire, insegnanti da assegnare e libri da ordinare. E, come avviene sempre, oggi tanti genitori saranno alle prese con il primo distacco dai figli.Il ritualeQualche lacrima,...