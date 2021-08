Gli altri scherzavano al telefono Lui correva a prendere il tesoro

LE STORIE

FERMO Lo scorso mese di maggio, il vincitore non ha aspettato per presentarsi a depositare la ricevuta vincente. Il sabato ha centrato il 6 e il martedì successivo, dopo soli tre giorni, o lui o un suo delegato, sono andati alla Sisal per sbrigare le pratiche del caso. Nessuno se l'aspettava, nemmeno le statistiche potevano prevederlo, che avrebbe fatto così presto. Prima di allora era capitato altre 4 volte che il fortunato giocatore presentasse la ricevuta per la riscossione pochi giorni dopo aver centrato il jackpot. Solo che non era mai successo per vincite con importi maggiori di 100 milioni di euro. Probabilmente l'aver fatto così presto, gli ha evitato di avere i riflettori puntati sulla sede della Sisal, dal momento che nessuno si aspettava una riscossione così rapida. Solo due anni prima, il recordman delle vincite a Lodi, aveva aspettato pochi giorni prima della scadenza dei termini per riscuotere. Trascorsi i 91 giorni solari da quello successivo alla pubblicazione, ribadiamo, come da regolamento, la persona che ha vinto, ha potuto avere la somma. Nei giorni immediatamente successivi alla vincita, lo ricordiamo, sono stati diversi gli scherzi che venivano fatti. Da alcune telefonate ricevute dal tabaccaio, con cui le persone dall'altra parte della cornetta dicevano di aver vinto fino anche a chi chiedeva come poter festeggiare. Intanto, mentre tutti si interrogano sulla sua identità, lui o lei, uomo o donna che sia, starà già iniziando a pensare come spendere i suoi soldi. Investimenti, probabilmente, o la possibilità di togliersi soddisfazioni. Solo ipotesi. Sarebbe bello poter sapere chi è anche solo per curiosità e chiedergli, se ha già deciso come utilizzerà la vincita. Intanto il Superenalotto non si ferma e va avanti.

c. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA