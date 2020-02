GLI AFFARI

FERMO Sono arrabbiati i commercianti del Fermano. Ce l'hanno con il Coronavirus, ma più di tutto con la paura che si è impossessata della gente. Da giorni, nei centri commerciali, i clienti arrivano col contagocce. Colpa dell'ordinanza dei giorni scorsi della Regione, dicono i negozianti, che ha amplificato il panico. Anche nelle ore di punta, i parcheggi davanti agli ingressi sono mezzi vuoti. E a risentirne sono un po' tutti. Parrucchieri ed estetiste devono fare i conti con raffiche di appuntamenti disdetti. Sono le mamme che, da quando le scuole sono chiuse, restano a casa con i figli. «È assurdo. Non si rendono minimamente conto dei danni che stanno causando. Per prendere certe decisioni bisogna essere scollati dalla realtà, non avere la minima idea di come vanno le cose», dice il titolare di una parrucchieria. Pochissime le persone ai tavolini di pizzerie e punti ristoro, di solito pieni nell'ora della pausa pranzo. Un calo del 30%, fanno sapere dall'Auchan di Porto Sant'Elpidio, cominciato venerdì scorso e impennato da inizio settimana. Secondo qualcuno è perché la gente si tiene alla larga dai luoghi affollati.

La scelta

Per altri è colpa delle scuole che riapriranno solo lunedì. Con i figli a casa spiegano , tanti genitori non stanno andando al lavoro e, quindi, non pranzano fuori. «Di gente ce n'è molta meno. Si vede a occhio. Anche nelle ore più frequentate, il calo è evidente. Se dovesse continuare così ancora a lungo, non so per quanto tempo riusciremo ad andare avanti», dicono da una pizzeria al taglio. Il pienone dell'ora della spesa e della domenica pomeriggio si è volatilizzato. I commercianti non se lo spiegano. Fino a una settimana fa tutto normale e ora il deserto. Impotenti e con niente da fare, guardano desolati la merce da smaltire. Negli ultimi giorni di saldi, i negozi sono praticamente vuoti. «Capita ogni anno, perché ormai chi doveva comprare con gli sconti l'ha fatto spiega una commessa , ma quest'anno è molto più evidente. Di punto in bianco il negozio si è svuotato e i colleghi mi dicono che a loro sta capitando la stessa cosa».

Gli eventi

Il malumore serpeggia e tra i negozianti assume anche toni forti. Cancellare gli eventi e chiudere scuole e cinema, per loro, non fa altro che accrescere il clima d'ansia. Con conseguenze difficili da prevedere, adesso e più avanti. Così, c'è chi parla di «terrorismo psicologico» e chi di «autogol dalle conseguenze disastrose». Chi è preoccupato per i dipendenti da pagare e chi invoca misure straordinarie per far fronte a «un'emergenza senza emergenza». «Già il periodo è quello che è commenta esasperato un commerciate e adesso anche questo. Lo dicano che vogliono farci chiudere e la finiamo qui». Al Girasole di Campiglione, le feste di Carnevale sono state l'emblema degli effetti del Coronavirus. Le famiglie hanno preferito starsene all'aperto. Così, se gli scorsi anni c'era il pienone, quest'anno di gente se n'è vista poca.

Il lato positivo

A ridere sono solo i supermercati che in questi giorni isterici hanno fatto affari d'oro. Pasta e scatolati sono andati a ruba, insieme ai prodotti per disinfettare mani e casa, tra carrelli strapieni alle casse e gente smaniosa di fare scorte su e giù per le corsie. Ma ora, anche lì, si assiste a una frenata. Forse la corsa alle provviste sta rallentando o forse le dispense sono piene.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

